Повернути свіжість: нутриціолог назвала топ-5 продуктів, які врятують шкіру після свят

7 продуктів для краси шкіри

1. Ягода

На мою думку, ягоди – один з найцінніших природних продуктів для здоров'я і краси.

Вони містять рекордну кількість антиоксидантів, зменшують біль в суглобах, піклуються про здоров'я судин і хорошій роботі мозку.

Найбагатший склад мінералів, вітамінів і корисних кислот дозволяють захистити шкіру, пом'якшити її, позбавити від пігментації.

Відновлюють пружність шкіри і колір, завдяки бето-каротину, а також тонізують.

2. Морква

Вона корисна не тільки для нашого зору і кишечника. Морква багата бетокаротином, вітаміном А і захищає шкіру від фотостаріння.

3. Цитрусові

Містять велику кількість вітамінів, антиоксидантів, а також знижують рівень поганого холестерину, покращують кровообіг, а також знижують рівень сечової кислоти і покращують роботу нирок.

До того ж, цитрусові боряться із запальними процесами в організмі.

Втому як рукою зніме! (фото: pexels.com)

4. Авокадо

Це неймовірно цінний продукт, що містить фолієву кислоту, Омега-3 жирні кислоти, вітаміни і антиоксиданти. Цей продукт подбає про пружність вашої шкіри, колір обличчя.

Також запобігає утворенню дрібних мімічних зморшок.

5. Рослинні олії холодного віджиму

Кедрова олія – найбагатший вітаміном Е продукт! Він омолоджує організм і кожну клітинку нашого тіла! Робить шкіру пружною, усуває набряки, розтяжки.

Проникаючи в клітинну мембрану, кедрова олія підсилює її харчування і детокс, тим самим покращуючи роботу клітини і всього організму! А також кедрова олія стимулює вироблення колагену і еластину.

Абсолютно не аллергеннено.

Для зовнішнього догляду рекомендую додавати кілька крапель цього масла в лосьйони, креми та інші засоби по догляду за шкірою.