Весенняя чистка организма: нутрициолог дала топ-3 рецепта вкусных и полезных смузи

Соки и смузи часто советуют пить для очищения организма от токсинов. А весна - лучшее время для такого детокса. Специалист по питанию дала топ-3 лучших рецепта смузи, которые просто сделать в домашних условиях.
О различиях соков и смузи она написала в своем блоге в Instagram.
"Смузи готовятся в блендере, соки - в соковыжималке", - рассказала нутрициолог Яна Фокси в одном из своих постов, добавив, что у каждого из них есть свои преимущества.
"Соотношение овощей и фруктов в соке / смузи - 4:1. Старайтесь не увлекаться фруктами", - посоветовала Яна.
1. Наливаем воду.
2. Добавляем зелень.
3. Добавляем овощи и фрукты.
4. Добавляем масло.
1 рецепт полезного и вкусного смузи: 1 пучок кресс-салата, 1 зеленое яблоко без сердцевины, 1 лайм очищенный, 2 огурца, 4 листа мяты, 1 банан, по желанию, вода или лед, по вкусу.
2 рецепт полезного и вкусного смузи: 2 листа китайской капусты (бак-чой), 1 апельсин очищенный, 1 чашка кокосовой воды, 1 чашка кусочков ананаса, 1 банан.
3 рецепт полезного и вкусного смузи: 4-5 листов свежей мяты, 2 огурца, 2 больших листа капусты, ½ ягод ассаи, если не можете достать, берите любые любимые ягоды, 1 очищенный киви, 1 лимон (сок).
"По необходимости, вы можете пропорционально уменьшать или увеличивать количество ингредиентов", - посоветовала Яна.
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