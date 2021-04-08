Весенняя чистка организма: нутрициолог дала топ-3 рецепта вкусных и полезных смузи

"Смузи готовятся в блендере, соки - в соковыжималке", - рассказала нутрициолог Яна Фокси в одном из своих постов, добавив, что у каждого из них есть свои преимущества.

Преимущества соков:

Меньше окисляются,

Быстро насыщают. Волокна овощей и фруктов удаляются и все витамины, ферменты, минералы из них попадают в кровь почти сразу после употребления.

Легко переваривается из-за удаления волокон, без вздутия и тяжести.

Преимущества смузи:

Меньше сахара, больше клетчатки,

Полноценная еда с витаминами, минералами, ферментами, клетчаткой, белками и жирами (если добавлять масла),

Проще делать. Соковыжималку долго разбирать и мыть после каждого сока. Стакан блендера можно просто ополоснуть.

"Соотношение овощей и фруктов в соке / смузи - 4:1. Старайтесь не увлекаться фруктами", - посоветовала Яна.

Простые рецепты смузи от нутрициолога (фото: pixabay.com)

Как "собирать" наиболее питательный смузи?

Овощи: огурец, сельдерей, цуккини, капуста.

Зелень: любая листовая, укроп, кинза, петрушка, шпинат, водоросли.

Жиры: авокадо, масло МСТ, оливковое, кокосовые масла.

Жидкая основа: растительное молоко (вкусно кокосовое).

Белок: растительный протеин, семена.

Фрукты, ягоды: зеленые яблоки, зелёный банан, ягоды любые, лимон/лайм.

Специи: имбирь, корица, перец.

Этапы приготовления смузи:

1. Наливаем воду.

2. Добавляем зелень.

3. Добавляем овощи и фрукты.

4. Добавляем масло.

Топ-3 рецепта вкусных и полезных смузи ⠀

1 рецепт полезного и вкусного смузи: 1 пучок кресс-салата, 1 зеленое яблоко без сердцевины, 1 лайм очищенный, 2 огурца, 4 листа мяты, 1 банан, по желанию, вода или лед, по вкусу.

2 рецепт полезного и вкусного смузи: 2 листа китайской капусты (бак-чой), 1 апельсин очищенный, 1 чашка кокосовой воды, 1 чашка кусочков ананаса, 1 банан.

3 рецепт полезного и вкусного смузи: 4-5 листов свежей мяты, 2 огурца, 2 больших листа капусты, ½ ягод ассаи, если не можете достать, берите любые любимые ягоды, 1 очищенный киви, 1 лимон (сок).

"По необходимости, вы можете пропорционально уменьшать или увеличивать количество ингредиентов", - посоветовала Яна.