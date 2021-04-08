Весняна чистка організму: нутриціолог дала топ-3 рецепти смачних і корисних смузі

Соки і смузі часто радять пити для очищення організму від токсинів. А весна - найкращий час для такого детоксу. Фахівець з харчування дала топ-3 кращих рецепта смузі, які просто зробити в домашніх умовах.
Про відмінності соків і смузі вона написала у своєму блозі Instagram.
"Смузі готуються в блендері, соки - в соковижималці", - розповіла нутриціолог Яна Фоксі в одному зі своїх постів, додавши, що у кожного з них є свої переваги.
"Співвідношення овочів і фруктів в соці / смузі - 4:1. Намагайтеся не захоплюватися фруктами", - порадила Яна.
1. Наливаємо воду.
2. Додаємо зелень.
3. Додаємо овочі і фрукти.
4. Додаємо масло.
1 рецепт корисного і смачного смузі: 1 пучок кресс-салату, 1 зелене яблуко без серцевини, 1 лайм очищений, 2 огірка, 4 листків м'яти, 1 банан, за бажанням, вода або лід за смаком.
2 рецепт корисного і смачного смузі: 2 листа китайської капусти (бак-чой), 1 апельсин, очищений, 1 чашка кокосової води, 1 чашка шматочків ананаса, 1 банан.
3 рецепт корисного і смачного смузі: 4-5 аркушів свіжої м'яти, 2 огірки, 2 больших листа капусти, ½ ягід асаї, якщо не можете дістати, беріть будь-які улюблені ягоди, 1 очищений ківі, 1 лимон (сік).
"За необхідності, ви можете пропорційно зменшувати або збільшувати кількість інгредієнтів", - порадила Яна.
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