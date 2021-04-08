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Весняна чистка організму: нутриціолог дала топ-3 рецепти смачних і корисних смузі

Автор: Lite

Соки і смузі часто радять пити для очищення організму від токсинів. А весна - найкращий час для такого детоксу. Фахівець з харчування дала топ-3 кращих рецепта смузі, які просто зробити в домашніх умовах.

Про відмінності соків і смузі вона написала у своєму блозі Instagram.

"Смузі готуються в блендері, соки - в соковижималці", - розповіла нутриціолог Яна Фоксі в одному зі своїх постів, додавши, що у кожного з них є свої переваги.

Переваги соків:

  • Менше окислюються,
  • Швидко насичують. Волокна овочів і фруктів видаляються і всі вітаміни, ферменти, вітаміни, мінерали з них потрапляють в кров майже відразу після вживання.
  • Легко перетравлюється за видалення волокон, без здуття і тяжкості.

Переваги смузі:

  • Менше цукру, більше клітковини,
  • Повноцінна їжа з вітамінами, мінералами, ферментами, клітковиною, білками і жирами (якщо додавати масла),
  • Простіше робити. Соковижималку довго розбирати і мити після кожного соку. Стакан блендера можна просто обполоснути.

"Співвідношення овочів і фруктів в соці / смузі - 4:1. Намагайтеся не захоплюватися фруктами", - порадила Яна.

Прості рецепти смузі від нутриціолога (фото: pixabay.com)

Як "збирати" найбільш поживний смузі?

  • Овочі: огірок, селера, цукіні, капуста.
  • Зелень: будь-яка листова, кріп, кінза, петрушка, шпинат, водорості.
  • Жири: авокадо, масло МСТ, оливкова, кокосові масла.
  • Рідка основа: рослинна молоко (смачно кокосове).
  • Білок: рослинний протеїн, насіння.
  • Фрукти, ягоди: зелені яблука, зелений банан, будь-які ягоди, лимон / лайм.
  • Спеції: імбир, кориця, перець.

Етапи приготування смузі:

1. Наливаємо воду.

2. Додаємо зелень.

3. Додаємо овочі і фрукти.

4. Додаємо масло.

Топ-3 рецепти смачних і корисних смузі ⠀

1 рецепт корисного і смачного смузі: 1 пучок кресс-салату, 1 зелене яблуко без серцевини, 1 лайм очищений, 2 огірка, 4 листків м'яти, 1 банан, за бажанням, вода або лід за смаком.

2 рецепт корисного і смачного смузі: 2 листа китайської капусти (бак-чой), 1 апельсин, очищений, 1 чашка кокосової води, 1 чашка шматочків ананаса, 1 банан.

3 рецепт корисного і смачного смузі: 4-5 аркушів свіжої м'яти, 2 огірки, 2 больших листа капусти, ½ ягід асаї, якщо не можете дістати, беріть будь-які улюблені ягоди, 1 очищений ківі, 1 лимон (сік).

"За необхідності, ви можете пропорційно зменшувати або збільшувати кількість інгредієнтів", - порадила Яна.

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