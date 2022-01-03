Вирусы пройдут мимо: нутрициолог назвала незаменимое натуральное средство

Чтобы защитить свой организм от вирусов и простуд, важно поддерживать свой иммунитет натуральными средствами.
Одним из таких можно считать монолаурин – это уникальное химическое вещество, источником которого являются грудное молоко и, в еще большей степени, кокосовое масло.
Об этом в своем блоге о здоровом питании в Instagram рассказала нутрициолог Евгения Хелс.
Активное вещество лауриновая кислота, попадая в организм, объединяясь с глицерином, преобразовывается в монолаурин, который во много раз превосходит своей активностью лауриновую кислоту.
Монолаурин имеет общепризнанный статус безопасности (GRAS) и может приниматься ежедневно в качестве профилактики или вспомогательного средства в лечении различных инфекций.
1. Хорошо работает для профилактики сезонной и вирусной простуды.⠀
2. Показал антибактериальное действие против целого ряда бактерий, включая штаммы, устойчивые к антибиотикам (против золотистого стафилококка, ингибирует кишечную и сенную палочки).⠀
3. Является антипаразитарным средством.⠀
Лечение с использованием комбинации метронидазола (антипаразитического препарата) и монолаурина оказывает положительное влияние на лечение кишечных инфекций, вызванных лямблии и амебы.⠀
4. Эффективен против дрожжей, включая Candida albicans.⠀
5. Эффективен при лечении Helicobacter pylori.⠀
6. Эффективен против микробных биопленок, которые связывают с периодонтитом, отитом, инфекцией желчных путей.⠀
7. Проникает в биопленку, уничтожая бактерии (без вреда микрофлоре кишечника).⠀
8. Ингибирует вирусы с липидным покрытием: вирус цитомегалии, корь, простой герпес, ВИЧ, грипп, вирус Эпштейна-Барра и пневмовирусы.⠀
9. Монолаурин эффективно работает при инфекциях, которые сложно поддаются лечению.
Внимание! На него не создается лекарственная устойчивость. Поэтому стоит добавить монолаурин в виде биологически активной добавки в свой рацион, если:
Внимание: перед применением проконсультируйтесь со своим врачом. Свою дозировку тоже стоит уточнить у специалиста.
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