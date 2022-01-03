Віруси пройдуть повз: нутріціолог назвала незамінний натуральний засіб

Як це відбувається

Активна речовина лауринова кислота, потрапляючи в організм, поєднується з гліцерином, перетворюється на монолаурин, який у багато разів перевершує своєю активністю лауринову кислоту.

Монолаурин має загальновизнаний статус безпеки (GRAS) і може прийматися щодня як профілактика або допоміжний засіб у лікуванні різних інфекцій.

Навіщо він потрібний

1. Добре працює для профілактики сезонної та вірусної застуди.

2. Показав антибактеріальну дію проти цілого ряду бактерій, включаючи штами, стійкі до антибіотиків (проти золотистого стафілококу, що інгібує, кишкову та сінну палички).⠀

3. Є антипаразитарним засобом.

Лікування з використанням комбінації метронідазолу (антипаразитичного препарату) та монолаурину надає позитивний вплив на лікування кишкових інфекцій, спричинених лямбліями та амебами.⠀

4. Ефективний проти дріжджів, включаючи Candida albicans.

5. Ефективний при лікуванні Helicobacter pylori.

6. Ефективний проти мікробних біоплівок, які пов'язують із періодонтитом, отитом, інфекцією жовчних шляхів.

7. Проникає в біоплівку, знищуючи бактерії (без шкоди мікрофлорі кишечника).

8. Інгібує віруси з ліпідним покриттям: вірус цитомегалії, кір, простий герпес, ВІЛ, грип, вірус Епштейна-Барра та пневмовіруси.⠀

9. Монолаурин ефективно працює при інфекціях, які складно піддаються лікуванню.

Застуди оминуть стороною (фото: pexels.com)

Увага! Не нього створюється лікарська стійкість. Тому варто додати монолаурин у вигляді біологічно активної добавки у свій раціон, якщо:

Є стійкі до антибіотиків бактерії.

Є бактеріальне навантаження токсинами.

Ви маєте віруси.

Якщо є герпес чи період його загострення.

Має протигрибковий ефект, а значить - використовується в програмах по відновленню кишечника, у тому числі антикандитних програмках, а також при потязі до солодкого.

Є антипаразитарним засобом.

Для посилення імунної системи у періоди епідемії вірусів та грипу.

Увага: перед застосуванням проконсультуйтеся зі своїм лікарем. Своє дозування теж варто уточнити у спеціаліста.