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Вирусы не страшны: нутрициолог назвала 5 простых способов усилить иммунитет осенью

Автор: Татьяна Турчаникова

Каждый раз, когда у кого-то в осеннюю пору появляется насморк, по привычке, он винит в этом холодную погоду и дождь, согласны? Но если взять ответственность за свое здоровье и создать свою "норму" на все сезоны, то простуд и вирусов можно и вовсе избежать.

Нутрициолог Надя Андреева в своем Instagram назвала свой топ-5 проверенных способов усилить иммунитет.

Иммунитет тесно связан с питанием и образом жизни (фото: pexels.com)

  • Основная функция нашей иммунной системы - дать телу способностью распознавать "чужих" и "своих". Потом уже нейтрализовать и устранять незваных гостей без ущерба для нас самих.
  • "Чужие" - это бактерии, вирусы, паразиты, грибы и даже пища, которая всасывается, но не переваривается должным образом (аллергии).
  • Умение отличать "чужих" и "своих" - это очень важная роль, это мудрость именной системы или, если говорить правильно, - иммунная толерантность.

Важно, чтобы все аспекты иммунной системы работали вместе и дружно.

Нам может казаться, что это очень простая функция организма - выработать вовремя антитела или заживить ранку, но на самом деле - это сложнейший процесс, на который сильно влияет наш образ жизни.

В каждый прием пищи - что-то полезное (фото: pexels.com)

Как поддержать иммунитет в осенне-зимней сезон

  • Уважайте свое пищеварение и каждый день заботьтесь о бактериях в кишечнике

Считается, что 80 % иммунной системы расположена в кишечнике. Пробиотики, ферментированные продукты и квашеные овощи, а также достаточное количество клетчатки всегда должны в рационе.

  • Учитесь регулировать стресс и ответ на него

Избыточное производство гормона стресса кортизола может ослабить иммунитет.

  • Учитесь мыслить позитивно

Банально, но правда: позитивный настрой может также поддерживать иммунную систему, доказано учеными.

  • Ставьте сон в приоритет

Сон играет огромную роль в формировании приобретенной иммунной системы, которая связана с различными стадиями сна. Нарушенный режим сна может отрицательно влиять на иммунную систему.

  • Не бойтесь грязи! Иногда тренировка иммунитета - очень кстати!

Поддержание оптимального баланса хороших и плохих бактерий на коже и в кишечнике способствует оптимальной иммунной функции.

Раньше врач-эндокринолог рассказала, как избавиться от хронической усталости.

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