Вирусы не страшны: нутрициолог назвала 5 простых способов усилить иммунитет осенью

Каждый раз, когда у кого-то в осеннюю пору появляется насморк, по привычке, он винит в этом холодную погоду и дождь, согласны? Но если взять ответственность за свое здоровье и создать свою "норму" на все сезоны, то простуд и вирусов можно и вовсе избежать.
Нутрициолог Надя Андреева в своем Instagram назвала свой топ-5 проверенных способов усилить иммунитет.
Важно, чтобы все аспекты иммунной системы работали вместе и дружно.
Нам может казаться, что это очень простая функция организма - выработать вовремя антитела или заживить ранку, но на самом деле - это сложнейший процесс, на который сильно влияет наш образ жизни.
Считается, что 80 % иммунной системы расположена в кишечнике. Пробиотики, ферментированные продукты и квашеные овощи, а также достаточное количество клетчатки всегда должны в рационе.
Избыточное производство гормона стресса кортизола может ослабить иммунитет.
Банально, но правда: позитивный настрой может также поддерживать иммунную систему, доказано учеными.
Сон играет огромную роль в формировании приобретенной иммунной системы, которая связана с различными стадиями сна. Нарушенный режим сна может отрицательно влиять на иммунную систему.
Поддержание оптимального баланса хороших и плохих бактерий на коже и в кишечнике способствует оптимальной иммунной функции.
Раньше врач-эндокринолог рассказала, как избавиться от хронической усталости.