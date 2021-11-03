Віруси не страшні: нутриціолог назвала 5 простих способів посилити імунітет восени

Кожен раз, коли хтось в осінню пору піхопить нежить, за звичкою, він звинувачує в цьому холодну погоду і дощ, згодні? Але якщо взяти відповідальність за своє здоров'я і створити свою "норму" на всі сезони, то застуд і вірусів можна і зовсім уникнути.
Нутриціолог Надя Андрєєва у своєму Instagram назвала свій топ-5 перевірених способів посилити імунітет.
Важливо, щоб всі аспекти імунної системи працювали разом і дружно.
Нам може здаватися, що це дуже проста функція організму - виробити вчасно антитіла або загоїти ранку, але насправді - це складний процес, на який сильно впливає наш спосіб життя.
Вважається, що 80 % імунної системи розташована в кишечнику. Пробіотики, ферментовані продукти і квашені овочі, а також достатня кількість клітковини завжди повинні в раціоні.
Надмірне виробництво гормону стресу кортизолу може послабити імунітет.
Банально, але правда: позитивний настрій може також підтримувати імунну систему, доведено вченими.
Сон відіграє величезну роль у формуванні придбаної імунної системи, яка пов'язана з різними стадіями сну. Порушений режим сну може негативно впливати на імунну систему.
Підтримка оптимального балансу хороших і поганих бактерій на шкірі і в кишечнику сприяє оптимальній імунній функції.
Раніше лікар-ендокринолог розповіла, як позбутися від хронічної втоми.