RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Віруси не страшні: нутриціолог назвала 5 простих способів посилити імунітет восени

Автор: Тетяна Турчанікова

Кожен раз, коли хтось в осінню пору піхопить нежить, за звичкою, він звинувачує в цьому холодну погоду і дощ, згодні? Але якщо взяти відповідальність за своє здоров'я і створити свою "норму" на всі сезони, то застуд і вірусів можна і зовсім уникнути.

Нутриціолог Надя Андрєєва у своєму Instagram назвала свій топ-5 перевірених способів посилити імунітет.

Імунітет тісно пов'язаний з харчуванням і способом життя (фото: pexels.com)

  • Основна функція нашої імунної системи - дати тілу здатністю розпізнавати "чужих"і " своїх". Потім вже нейтралізувати і усувати непроханих гостей без шкоди для нас самих.
  • "Чужі" - це бактерії, віруси, паразити, гриби і навіть їжа, яка всмоктується, але не перетравлюється належним чином (алергії).
  • Уміння відрізняти "чужих" і "своїх" - це дуже важлива роль, це мудрість іменної системи або, якщо говорити правильно, - імунна толерантність.

Важливо, щоб всі аспекти імунної системи працювали разом і дружно.

Нам може здаватися, що це дуже проста функція організму - виробити вчасно антитіла або загоїти ранку, але насправді - це складний процес, на який сильно впливає наш спосіб життя.

В доодин прийом їжі - щось корисне (фото: pexels.com)

Як підтримати імунітет в осінньо-зимовій сезон

  • Поважайте своє травлення і кожен день дбайте про бактерії в кишечнику

Вважається, що 80 % імунної системи розташована в кишечнику. Пробіотики, ферментовані продукти і квашені овочі, а також достатня кількість клітковини завжди повинні в раціоні.

  • Вчіться регулювати стрес і відповідь на нього

Надмірне виробництво гормону стресу кортизолу може послабити імунітет.

  • Вчіться мислити позитивно

Банально, але правда: позитивний настрій може також підтримувати імунну систему, доведено вченими.

  • Ставте сон в пріоритет

Сон відіграє величезну роль у формуванні придбаної імунної системи, яка пов'язана з різними стадіями сну. Порушений режим сну може негативно впливати на імунну систему.

  • Не бійтеся бруду! Іноді тренування імунітету - дуже до речі.

Підтримка оптимального балансу хороших і поганих бактерій на шкірі і в кишечнику сприяє оптимальній імунній функції.

Раніше лікар-ендокринолог розповіла, як позбутися від хронічної втоми.

Читайте LITE в Google News
Здорове харчуванняЗдорова їжа