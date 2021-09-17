Витамин D для всех и С от простуды: диетолог развенчала мифы о витаминах и добавках

Поливитамины и витаминные комплексы

Ни одна международная диетологическая Организация не рекомендует приём поливитаминов у здоровых людей с полноценным, разнообразным питанием. Да, еды хватает. И это доказано. Остальное ваши домыслы.



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Омега-3

Две порции жирной рыбы в неделю обеспечат вас достаточным количеством Омега-3. Если рыба вас не впечатляет, есть другие источники: грецкие орехи, льняное масло и льняные семечки, семена чиа.

Вы можете принимать добавки Омега-3, оптимальная доза 1 грамм в сутки, но помните, что это не замена рыбе, рыба содержит еще массу полезных веществ, белок и тд. Всегда еда стоит над добавкой. Потребление Омега-3 не влияет на состояние кожи/волос/ногтей.

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Витамин D

Для профилактики дефицита здоровым людям 18-50 лет достаточно 600-800 МЕ или 1000-2000 МЕ в сутки (по данным разных сообществ).

Но не надо самостоятельно скупать 5000-1000 МЕ добавки и пить их без назначения. Жаждите? Сдайте 25 (OH), если вы в группе риска, конечно. Пойдите к врачу, который не пишет в консультациях ссылки на iHerb и подберите адекватную дозу. Другой вопрос, какой эффект вы ждете?

Иллюстративное фото (фото: instagram.com/doctor_komissarova)

Помните, что БАДы плохо контролируются и могут содержать не то, что написано на этикетке. Также много добавок могут негативно воздействовать между собой вплоть до токсичного гепатита. Ну и передозировку тоже никто не отменял.