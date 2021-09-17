Вітамін D для всіх і С від застуди: дієтолог розвінчала міфи про вітаміни і добавки

Полівітаміни і вітамінні комплекси

Жодна міжнародна дієтологічна організація не рекомендує прийом полівітамінів у здорових людей з повноцінним, різноманітним харчуванням. Так, їжі вистачає. І це доведено. Решта ваші домисли.



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Омега-3

Дві порції жирної риби на тиждень забезпечать вас достатньою кількістю Омега-3. Якщо риба вас не вражає, є інші джерела: волоські горіхи, лляне масло і лляне насіння, насіння чіа.

Ви можете приймати добавки Омега-3, оптимальна доза 1 грам на добу, але пам'ятайте, що це не заміна рибі, риба містить ще масу корисних речовин, білок і тд. Завжди їжа стоїть над добавкою. Споживання Омега-3 не впливає на стан шкіри/волосся/нігтів.

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Вітамін D

Для профілактики дефіциту здоровим людям 18-50 років достатньо 600-800 МО або 1000-2000 МО на добу (за даними різних спільнот).

Але не треба самостійно скуповувати 5000-1000 МО добавки і пити їх без призначення. Жадаєте? Здайте 25 (OH), якщо ви в групі ризику, звичайно. Підіть до лікаря, який не пише в консультаціях посилання на iHerb і підберіть адекватну дозу. Інше питання, який ефект ви чекаєте?

Ілюстративне фото (фото: instagram.com/doctor_komissarova)

Пам'ятайте, що БАДи погано контролюються і можуть містити не те, що написано на етикетці. Також багато добавок можуть негативно взаємодіяти між собою аж до токсичного гепатиту. Ну і передозування теж ніхто не відміняв.