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Витамины и минералы: нутрициолог дала список продуктов для густых и блестящих волос

Автор: Татьяна Турчаникова

Можно ли сделать волосы более блестящими, здоровыми и красивыми с помощью питания? Если ваш рацион хаотичный и несбалансированный, то положительные изменения в питании могут существенно улучшить здоровье ваших волос.

Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Анна Макарова.

Красивые волосы требуют качественного питания (фото: pexels.com)

Нутриенты для здоровья и красоты волос

  • Незаменимые жирные кислоты: омега-6 и особенно - омега-3.

Они, в первую очередь, содержатся в орехах, маслах и жирной рыбе. Омега-3 влияет не только на здоровье волос, но и на кожу и ногти.

  • Витамины

- В6 (нут, мясо, печень, рыба, картофель, банан),

- B7 (печень, мясо, рыба, яйца, орехи, семена подсолнуха),

- В9 (фрукты и овощи, особенно зеленые листовые, бобовые),

- В12 (продукты животного происхождения: рыба и морепродукты, мясо птицы, красное мясо, молочные продукты).

  • Минералы

- железо (печень, красное мясо, мидии, бобовые, орехи),

- магний (зеленые листовые овощи, семена тыквы, орехи, бобовые),

- цинк (темное мясо птицы, красное мясо, бобовые, орехи).

  • Белок

Недостаток белка может приводить к истончению и выпадению волос. Ешьте белковые продукты как животного (мясо птицы, рыба и морепродукты, яйца, молочные продукты, умеренное количество красного мяса), так и растительного происхождения (бобовые, орехи).

Если имеется дефицит одного или нескольких из перечисленных питательных веществ, то коррекция дефицита может улучшить внешний вид и здоровье волос.

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Интересно, что причиной выпадения волос может быть не только дефицит, но и избыток отдельных нутриентов. Например, с выпадением волос связывают гипервитаминоз витамина А из-за его приема в форме добавок.

Всех ли витаминов и минералов хвататет вашему организму? (фото: pexels.com)

Кстати, среди факторов риска, которые могут вызывать дефицит питательных веществ и способствовать выпадению волос:

1. злоупотребление алкоголем,

2. прием лекарств,

3. недостаточное пребывание на солнце.

Если вы питаетесь сбалансированно и разнообразно, то вы уже делаете все, что зависит от питания. Остальное - это генетика, наличие или отсутствие заболеваний, гормональные изменения, вредные привычки и другие факторы. Все это влияет на здоровье волос.

Раньше нутрициолог назвала три гормона, за которыми крайне важно следить каждой женщине, чтобы оставаться здоровой и красивой.

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