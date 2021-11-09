Вкуснее картошки фри: нутрициолог дала рецепт полезного снека для всей семьи

Картофель фри - любимый многими, но не самый полезный перекус. А что если сделать его из… сельдерея? Полезность блюда возрастет в разы! И, самое главное, это так вкусно, что и взрослые, и дети просто пальчики оближут!
Нутрициолог Вероника Хуснутдинова в своем Instagram дала рецепт запеченного сельдерея, и пообещала, что получится покруче картошки фри!
Ингредиенты
Приготовление
Пусть благостная еда придаст сил для добрых и смелых поступков!
Раньше нутрициолог открыла секрет, что стоит на пути к крепкому иммунитету.