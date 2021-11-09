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Вкуснее картошки фри: нутрициолог дала рецепт полезного снека для всей семьи

Автор: Татьяна Турчаникова

Картофель фри - любимый многими, но не самый полезный перекус. А что если сделать его из… сельдерея? Полезность блюда возрастет в разы! И, самое главное, это так вкусно, что и взрослые, и дети просто пальчики оближут!

Нутрициолог Вероника Хуснутдинова в своем Instagram дала рецепт запеченного сельдерея, и пообещала, что получится покруче картошки фри!

Вероника Хуснутдинова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)

Полезный снек запеченный сельдерей: рецепт

Ингредиенты

  • 1/2 корня сельдерея
  • 2 ст. л. масла гхи
  • по 1 ч. л. орегано и чабрец
  • соль - по вкусу

Приготовление

  1. Почистите и нарежьте ломтиками сельдерей, перемешайте с маслом и специями.
  2. На дно формы для запекания постелите пекарскую бумагу. Поставьте в духовку, разогретую до 180°С на 1 час.
  3. Периодически помешивайте, чтобы сельдерей не подгорел.

Пусть благостная еда придаст сил для добрых и смелых поступков!

Раньше нутрициолог открыла секрет, что стоит на пути к крепкому иммунитету.

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