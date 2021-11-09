RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Смачніше за картоплю фрі: нутриціолог дала рецепт корисного снека для всієї родини

Автор: Тетяна Турчанікова

Картопля фр - улюблений багатьма, але не найкорисніший перекус. А що якщо зробити його з... селери? Корисність страви зросте в рази! І, найголовніше, це так смачно, що і дорослі, і діти просто пальчики оближуть!

Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова у своєму Instagram дала рецепт запеченої селери, і пообіцяла, що вийде крутіше за картоплю фрі!

Вероніка Хуснутдінова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)

Корисний снек запечена селера: рецепт

Інгредієнт

  • 1/2 кореня селери
  • 2 ст. л. масла дхі
  • по 1 ч. л. орегано і чебрецю
  • сіль - за смаком

Приготування

  1. Почистіть і наріжте скибочками селеру, перемішайте з маслом і спеціями.
  2. На дно форми для запікання постеліть пекарський папір. Поставте в духовку, розігріту до 180°С на 1 годину.
  3. Періодично помішуйте, щоб селера не підгоріла.

Нехай добра їжа додасть сил для добрих і сміливих вчинків!

Раніше нутриціолог відкрила секрет, що стоїть на шляху до міцного імунітету.

Читайте LITE в Google News
Здорове харчуванняЗдорова їжа