Смачніше за картоплю фрі: нутриціолог дала рецепт корисного снека для всієї родини

Картопля фр - улюблений багатьма, але не найкорисніший перекус. А що якщо зробити його з... селери? Корисність страви зросте в рази! І, найголовніше, це так смачно, що і дорослі, і діти просто пальчики оближуть!
Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова у своєму Instagram дала рецепт запеченої селери, і пообіцяла, що вийде крутіше за картоплю фрі!
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Приготування
Нехай добра їжа додасть сил для добрих і сміливих вчинків!
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