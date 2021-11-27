Вкусно и полезно: нутрициолог поделилась простым рецептом для женского гормонального баланса

Самые простые продукты часто - самые полезные. Так, салат из зеленой чечевицы легко приготовить, он вкусный, а еще помогает наладить гормональный баланс у женщин.
Рецептом поделилась в своем Instagram нутрициолог Катерина Йенсен. Она рассказала, что чечевица - один из лучших продуктов для женского гормонального баланса, потому что она содержит в себе фитоэстрогены типа «изофлавоны», которые необходимы для производства эстрогенов.
И нет. Это не значит, что мужчинам нельзя чечевицу. Им фитоэстрогены тоже нужны, и даже есть исследования, указывающие на то, что фитоэстрогены в состоянии предотвратить проблемы с простатой!
Ингредиенты на 3-4 порции:
Для соуса:
Приготовление:
К слову, я в большинстве случаев использую именно консервированные бобовые (только если я не готовлю из них горячее блюдо). Я - за то, чтобы честно оценивать свои возможности: если нет времени отваривать с нуля чечевицу или другие бобовые, то мы ищем другие, более простые в исполнении решения.
Раньше нутрициолог предупредила об опасности хурмы, чтобы не попасть к хирургу.