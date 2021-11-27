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Вкусно и полезно: нутрициолог поделилась простым рецептом для женского гормонального баланса

Автор: Татьяна Турчаникова

Самые простые продукты часто - самые полезные. Так, салат из зеленой чечевицы легко приготовить, он вкусный, а еще помогает наладить гормональный баланс у женщин.

Рецептом поделилась в своем Instagram нутрициолог Катерина Йенсен. Она рассказала, что чечевица - один из лучших продуктов для женского гормонального баланса, потому что она содержит в себе фитоэстрогены типа «изофлавоны», которые необходимы для производства эстрогенов.

И нет. Это не значит, что мужчинам нельзя чечевицу. Им фитоэстрогены тоже нужны, и даже есть исследования, указывающие на то, что фитоэстрогены в состоянии предотвратить проблемы с простатой!

Чечевица (фото: pexels.com)

Салат из зеленой чечевицы: пошаговый рецепт

Ингредиенты на 3-4 порции:

  • 600 грамм отварной зеленой или черной чечевицы (или 2 стандартные банки консервированной чечевицы, воду из них надо слить),
  • 100 грамм рукколы,
  • 1 крупный авокадо,
  • 2 красных болгарских перца,
  • 1 средняя красная луковица,
  • пучок кинзы или петрушки - по желанию.

Для соуса:

  • 1 крупная долька чеснока,
  • 2 ст. л. оливкового масла холодного отжима,
  • 2 ст. л. белого бальзамического уксуса (или яблочного),
  • соль и черный свежемолотый перец.

Что приготовить на ужин (фото: pexels.com)

Приготовление:

  1. Выдавите чесночницей чеснок и добавьте к нему остальные ингредиенты для соуса.
  2. Хорошо перемешайте и дайте настояться, пока вы готовите остальной салат.
  3. Порежьте авокадо, перцы и лук (лук лучше нарезать тоненькими ломтиками, как на фото).
  4. Перемешайте рукколу, все овощи и чечевицу.
  5. Заправьте все это соусом, еще раз хорошо перемешайте и дайте постоять 5-10 минут.
  6. По желанию, перед подачей посыпьте салат мелко порезанной зеленью.

К слову, я в большинстве случаев использую именно консервированные бобовые (только если я не готовлю из них горячее блюдо). Я - за то, чтобы честно оценивать свои возможности: если нет времени отваривать с нуля чечевицу или другие бобовые, то мы ищем другие, более простые в исполнении решения.

Раньше нутрициолог предупредила об опасности хурмы, чтобы не попасть к хирургу.

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