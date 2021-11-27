Смачно і корисно: нутриціолог поділилася простим рецептом для жіночого гормонального балансу

Найпростіші продукти часто - найкорисніші. Так, салат із зеленої сочевиці легко приготувати, він смачний, а ще допомагає налагодити гормональний баланс у жінок.
Рецептом поділилася в своєму Instagram нутриціолог Катерина Йенсен. Вона розповіла, що сочевиця - один з кращих продуктів для жіночого гормонального балансу, тому що вона містить в собі фітоестрогени типу "ізофлавони", які необхідні для виробництва естрогенів.
І ні. Це не означає, що чоловікам не можна сочевицю. Їм фітоестрогени теж потрібні, і навіть є дослідження, які вказують на те, що фітоестрогени в змозі запобігти проблемам з простатою!
Інгредієнти на 3-4 порції:
Для соусу:
Приготування:
До слова, я в більшості випадків використовую саме консервовані бобові (тільки якщо я не готую з них гаряче блюдо). Я - за те, щоб чесно оцінювати свої можливості: якщо немає часу відварювати з нуля сочевицю або інші бобові, то ми шукаємо інші, більш прості у виконанні рішення.
Раніше нутриціолог попередила про небезпеку хурми, щоб не потрапити до хірурга.