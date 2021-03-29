UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Вкусно и полезно: топ-4 хитрости от диетолога, как приготовить идеальный салат для занятых

Автор: Lite

Через пару недель начнется активный сезон первой сезонной зелени и разговоры "перейти на салатики, чтоб похудеть!". Поговорим, как это делать правильно – предлагает диетолог Татьяна Лакуста.

На странице в Instagram она озвучила топ-4 главных принципа приготовления вкусного и полезного базового салата на все случаи.

Первый принцип идеального салата - наполнить его всеми базовыми вкусами:

Кислый - лимонный сок. Выжимайте щедро на салат лайм или лимон - в присутствии витамина С биодоступность минералов из листовой зелени становится намного выше.

Соленый- крупинки йодированной соли или соевый соус в заправке.

Сладкий - кукуруза, голубика, черная смородина, черника. Горсть ягод дополнит вкусом, а антоцианы позитивно отобразятся на вашей памяти.


⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Острый - чесночное-оливковое масло в дополнение к лимонному соку.
Приятный бонус - экстра полезные свойства чеснока.

Умами(мясной вкус) - сытное дополнение в виде сыра, креветок, рыбы и отварного мяса птицы.

Второй принцип (для занятых) - готовьте раз на два дня. Нет, не потечет и не станет вялым. Под крышку, без заправки в холодильник.

  • Основная хитрость - укладывайте вниз не мнущееся, а на верх кладите зелень.
  • Вторая хитрость - не мельчите, режьте все большими кусками.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Третий принцип – разнообразие. Для основы выбирайте комбинацию из двух листовых салатов, чем темнее- тем больше пользы:

  • шпинат+кейл
  • мангольд+руккола

Четвертый принцип – аромат. Не забудьте про ароматную зелень: петрушка, кинза, базилик. В них много эфирных масел, и ваша микробиота кишечника этому обрадуется.

Пятый принцип – похрустеть. Есть однородную мягкую массу не всегда приятно. Похрустим - кислое яблоко, капуста, огурец, орешки.

Напомним, что ранее диетолог Ева Шишова рассказала о пользе морепродуктов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины здоровое питаниепохудениедиетолог
Читайте также
Избавит от чувства голода: диетолог рассказала о скрытой пользе популярного продукта
Помогают контролировать вес: диетолог раскрыла правду о специях и пряностях
Прогноз погоды