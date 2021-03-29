Смачно і корисно: топ-4 хитрощі від дієтолога, як приготувати ідеальний салат для зайнятих

Перший принцип ідеального салату - наповнити його всіма базовими смаками:

⠀

Кислий - лимонний сік. Вичавлюйте щедро на салат лайм або лимон - у присутності вітаміну С біодоступність мінералів з листової зелені стає набагато вище.

⠀

Солоний - крупинки йодованої солі або соєвий соус в заправці.

⠀

Солодкий - кукурудза, лохина, чорна смородина, чорниця. Жменя ягід доповнить смаком, а антоціани позитивно вплинуть на вашу пам'ять.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Гострий - часникова-оливкову олію додаково до лимонного соку.

Приємний бонус - екстра корисні властивості часнику.

⠀

Умамі (м'ясний смак) - ситне доповнення у вигляді сиру, креветок, риби і відвареного м'яса птиці.

⠀

Другий принцип (для зайнятих) - готуйте раз на два дні. Ні, не потече і не стане млявим. Під кришку, без заправки в холодильник.

Основна хитрість - укладайте вниз те, що не мнеться, а на верх - зелень.

Друга хитрість - не ріжте мілко, ріжте все великими шматками.



⠀

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Третій принцип – різноманітність. Для основи вибирайте комбінацію з двох листових салатів - чим темніше, тим більше користі:

шпинат+кейл

мангольд+рукола

Четвертий принцип – аромат. Не забудьте про ароматну зелень: петрушка, кінза, базилік. У них багато ефірних олій, і ваша мікробіота кишечника цьому зрадіє.

⠀

П'ятий принцип – похрумтіти. Їсти однорідну м'яку масу не завжди приємно. Похрустимо - кисле яблуко, капуста, огірок, горішки.