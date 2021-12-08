Вкусно и просто: нутрициолог рассказала, как приготовить стейк для вегетарианцев

Все друзья любят сочные стейки, а вы вегетарианец - и не можете составить им компанию? Или, может, вы ждете в гости парня-вегана и думаете, чем бы таким вкусным его удивить?
Выход простой: приготовить вегетарианский стейк на всю компанию! Вкусно, полезно и необычно, а готовится очень легко.
Рецептом поделилась в своем Instagram нутрициолог Анна Макарова.
5. В это время готовим соус:
6. Все пробить в блендере до однородной массы.
7. Перемешать полученную массу с готовым хумусом 150 гр (можно с острым, по желанию).
Также можно делать стейки без обжарки. Но тогда нужен другой соус, чтобы обмазать капусту перед запеканием в духовке. Приятного аппетита!
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