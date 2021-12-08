Смачно і просто: нутриціолог розповіла, як приготувати стейк для вегетаріанців

Всі друзі люблять соковиті стейки, а ви вегетаріанець - та не можете скласти їм компанію? Або, може, ви чекаєте в гості хлопця-вегана і думаєте, чим би таким смачним його здивувати?
Вихід простий: приготувати вегетаріанський стейк на всю компанію! Смачно, корисно і незвично, а готується дуже легко.
Рецептом поділилася в своєму Instagram нутриціолог Анна Макарова.
5. В цей час готуємо соус:
6. Все пробити в блендері до однорідної маси.
7. Перемішати отриману масу з готовим хумусом 150 гр (можна з гострим, за бажанням).
Також можна робити стейки без обсмажування. Але тоді потрібен інший соус, щоб обмазати капусту перед запіканням в духовці. Приємного апетиту!
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