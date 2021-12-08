Смачно і просто: нутриціолог розповіла, як приготувати стейк для вегетаріанців

Всі друзі люблять соковиті стейки, а ви вегетаріанець - та не можете скласти їм компанію? Або, може, ви чекаєте в гості хлопця-вегана і думаєте, чим би таким смачним його здивувати?

Вихід простий: приготувати вегетаріанський стейк на всю компанію! Смачно, корисно і незвично, а готується дуже легко.