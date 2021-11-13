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Как восстановить нервы: нутрициолог назвала незаменимое средство для уставших мам

Автор: Татьяна Турчаникова

Как восстановить нервы и уставшим мамам, и работникам умственного труда? Нутрициологи советуют воспользоваться волшебными силами растения тулси.

Тулси (еще назвают туласи, или базилик тонкоцветный - кустарник семейства яснотковые) широко используется в кулинарии и в лечебных целях, в аюрведе это растение используют тысячелетия. Тулси растет в каждом доме в Индии, у индусов он называется "священный базилик".

Тулси, рассказала в своем Instagram нутрициолог Вероника Хуснутдинова, обладает большой целебной силой и считается "эликсиром жизни".

Поможет сохранить нервы целыми и невредимыми (фото: instagram.com/naturomama.ru)

Чем полезно растение тулси

  • Помогает противостоять суровой погоде, стрессу, нестабильности.
  • Вкусный травяной чай на основе тулси - адаптоген и нейропротектор.
  • Восстанавливает нервную и гормональную систему.
  • Используется при усталости надпочечников и недосыпе.
  • Помогает при тревожности, воспалениях на коже, проблемах с сахаром в крови и щитовидной железой.
  • Защищает и очищает органы от загрязнения окружающей среды, включая соли тяжелых металлов, а так же от стресса из-за физических нагрузок, экстремально низких температур и шума.
  • Люди при регулярном употреблении менее склонны к иммунодефициту и менее восприимчивы к развитию раковых клеток.

Согласно исследованию, опубликованному в 2016 г в Journal of Cancer Research and Therapeutics, тулси помогает защитить организм от радиоактивного излучения (которому жители городов подвергаются каждый день) и снижает побочные эффекты от лучевой терапии.

В аюрведе тулси рекомендуется для понижения температуры, от головной боли и конъюнктивита, для облегчения астматического приступа и при дыхательных заболеваниях.

Помогает восстановить работу сердечной системы. Борется с бактериями в ротовой полости, что предотвращает развитие кариеса и проблем с деснами.

Даже рекомендуется для лечения малярии, диареи, артрита, дизентерии, для разжижения крови, что особенно актуально в наше время коронавируса.

Поможет мамам успокоить нервы и набраться сил (фото: pexels.com)

Как использовать тулси

Тулси используется, как обычная зелень, как приправа для супа, салата или в качестве ежедневного чая.

Помогает преодолеть зависимость от кофе, мягко повысить уровень энергии и придать больше сил, что актуально для молодых мам. Можно использовать на ГВ.

Перед применением проконсультируйтесь со своим врачом.

Раньше нутрициолог назвала топ-6 незменимых средств для повышения иммунитета.

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