Как восстановить нервы: нутрициолог назвала незаменимое средство для уставших мам

Как восстановить нервы и уставшим мамам, и работникам умственного труда? Нутрициологи советуют воспользоваться волшебными силами растения тулси.
Тулси (еще назвают туласи, или базилик тонкоцветный - кустарник семейства яснотковые) широко используется в кулинарии и в лечебных целях, в аюрведе это растение используют тысячелетия. Тулси растет в каждом доме в Индии, у индусов он называется "священный базилик".
Тулси, рассказала в своем Instagram нутрициолог Вероника Хуснутдинова, обладает большой целебной силой и считается "эликсиром жизни".
Согласно исследованию, опубликованному в 2016 г в Journal of Cancer Research and Therapeutics, тулси помогает защитить организм от радиоактивного излучения (которому жители городов подвергаются каждый день) и снижает побочные эффекты от лучевой терапии.
В аюрведе тулси рекомендуется для понижения температуры, от головной боли и конъюнктивита, для облегчения астматического приступа и при дыхательных заболеваниях.
Помогает восстановить работу сердечной системы. Борется с бактериями в ротовой полости, что предотвращает развитие кариеса и проблем с деснами.
Даже рекомендуется для лечения малярии, диареи, артрита, дизентерии, для разжижения крови, что особенно актуально в наше время коронавируса.
Тулси используется, как обычная зелень, как приправа для супа, салата или в качестве ежедневного чая.
Помогает преодолеть зависимость от кофе, мягко повысить уровень энергии и придать больше сил, что актуально для молодых мам. Можно использовать на ГВ.
Перед применением проконсультируйтесь со своим врачом.
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