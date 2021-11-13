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Як відновити нерви: нутриціолог назвала незамінний засіб для втомлених мам

Автор: Тетяна Турчанікова

Як відновити нерви і втомленим мамам, і офісним працівникам, що вже звикли дуже багато думати? Нутриціологи радять скористатися чарівними силами рослини тулсі.

Тулсі (ще назвають туласі, або базилік тонкоцвітний - чагарник сімейства ясноткові) широко використовується в кулінарії і в лікувальних цілях, в аюрведі ця рослина використовують тисячоліттями. Тулсі росте в кожному будинку в Індії, у індусів він називається "священний базилік".

Тулсі, розповіла у своєму Instagram нутриціолог Вероніка Хуснутдінова, володіє великою цілющою силою і вважається "еліксиром життя".

Допоможе зберегти нерви цілими і неушкодженими (фото: instagram.com/naturomama.ru)

Чим корисно рослина тулсі

  • Допомагає протистояти суворій погоді, стресу, нестабільності.
  • Смачний трав'яний чай на основі тулсі - адаптоген і нейропротектор.
  • Відновлює нервову і гормональну систему.
  • Використовується при втомі надниркових залоз і недосипу.
  • Допомагає при тривожності, запаленнях на шкірі, проблемах з цукром в крові і щитовидною залозою.
  • Захищає і очищає органи від забруднення навколишнього середовища, включаючи солі важких металів, а також від стресу через фізичні навантаження, екстремально низькі температури і шум.
  • Люди при регулярному вживанні менш схильні до імунодефіциту і менш сприйнятливі до розвитку ракових клітин.

Згідно з дослідженням, опублікованим в 2016 р в Journal of Cancer Research and Therapeutics, тулсі допомагає захистити організм від радіоактивного випромінювання (якому жителі міст піддаються кожен день) і знижує побічні ефекти від променевої терапії.

В аюрведі тулсі рекомендується для зниження температури, від головного болю і кон'юнктивіту, для полегшення астматичного нападу і при дихальних захворюваннях.

Допомагає відновити роботу серцевої системи. Бореться з бактеріями в ротовій порожнині, що запобігає розвитку карієсу і проблем з яснами.

Навіть рекомендується для лікування малярії, діареї, артриту, дизентерії, для розрідження крові, що особливо актуально в наш час коронавірусу.

Допоможе мамам заспокоїти нерви і набратися сил (фото: pexels.com)

Як використовувати тулсі

Тулсі використовується, як звичайна зелень, як приправа для супу, салату або в якості щоденного чаю.

Допомагає подолати залежність від кави, м'яко підвищити рівень енергії і надати більше сил, що актуально для молодих мам. Можна використовувати на ГВ.

Перед застосуванням проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

Раніше нутриціолог назвала топ-6 незмінних засобів для підвищення імунітету.

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