Як відновити нерви: нутриціолог назвала незамінний засіб для втомлених мам

Допоможе зберегти нерви цілими і неушкодженими (фото: instagram.com/naturomama.ru)

Чим корисно рослина тулсі

Допомагає протистояти суворій погоді, стресу, нестабільності.

Смачний трав'яний чай на основі тулсі - адаптоген і нейропротектор.

Відновлює нервову і гормональну систему.

Використовується при втомі надниркових залоз і недосипу.

Допомагає при тривожності, запаленнях на шкірі, проблемах з цукром в крові і щитовидною залозою.

Захищає і очищає органи від забруднення навколишнього середовища, включаючи солі важких металів, а також від стресу через фізичні навантаження, екстремально низькі температури і шум.

Люди при регулярному вживанні менш схильні до імунодефіциту і менш сприйнятливі до розвитку ракових клітин.

Згідно з дослідженням, опублікованим в 2016 р в Journal of Cancer Research and Therapeutics, тулсі допомагає захистити організм від радіоактивного випромінювання (якому жителі міст піддаються кожен день) і знижує побічні ефекти від променевої терапії.

В аюрведі тулсі рекомендується для зниження температури, від головного болю і кон'юнктивіту, для полегшення астматичного нападу і при дихальних захворюваннях.

Допомагає відновити роботу серцевої системи. Бореться з бактеріями в ротовій порожнині, що запобігає розвитку карієсу і проблем з яснами.

Навіть рекомендується для лікування малярії, діареї, артриту, дизентерії, для розрідження крові, що особливо актуально в наш час коронавірусу.

Допоможе мамам заспокоїти нерви і набратися сил (фото: pexels.com)

Як використовувати тулсі

Тулсі використовується, як звичайна зелень, як приправа для супу, салату або в якості щоденного чаю.

Допомагає подолати залежність від кави, м'яко підвищити рівень енергії і надати більше сил, що актуально для молодих мам. Можна використовувати на ГВ.

Перед застосуванням проконсультуйтеся зі своїм лікарем.