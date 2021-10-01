Вред монодиет: врач рассказала, как ни в коем случае нельзя худеть

Многие девушке в погоне за идеальным формами готовы на любые на диеты. Но даже если система похудения сработала, это не значит, что она безопасна.
Врач-эндокринолог Катерина Григорьева в своем Instagram рассказала, как ни в коем случае нельзя худеть, чтобы не нанести вреда организму.
В погоне за идельным телом можно не услышать тревожных сигналов (фото: pexels.com)
Необходимо запустить движение лимфы. Стул должен быть ежедневным!
До сих пор вижу попытки похудения на кефирных, гречневых диетах, на соках. Не стройте иллюзий - все вернется, да еще и с избытком.
Вполне вероятно, что соблюдая все рекомендации, вам удастся взять под контроль инсулинорезистентность, похудеть, снизить уровень гликемии, убрать или уменьшить другие симптомы, которые беспокоили до этого и получить заряд энергии. Но если после всего этого вы вернетесь к прежним привычкам, ваше самочувствие опять ухудшится.
Поэтому я сама не беру пациентов с запросом только на похудение. Я стараюсь показать человеку, где слабые точки в его организме, в образе жизни, которые мешают ему иметь идеальный вес и работаю с ними. И когда удается настроить внутренние процессы, похудение приходит бонусом.
Тяжелые упражнения в спортзале создают больше проблем, чем приносят пользы. Для выхода из зоны комфорта и хорошего самочувствия достаточно ежедневно гулять по парку или использовать интервальную ходьбу.
Раньше нутрициолог рассказала, как защитить организм от вирусов и простуд.