Шкода монодієт: лікар розповіла, як ні в якому разі не можна худнути

Багато дівчат в гонитві за ідеальним формами готові на будь-які на дієти. Але навіть якщо система схуднення спрацювала, це не означає, що вона безпечна.
Лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва у своєму Instagram розповіла, як ні в якому разі не можна худнути, щоб не завдати шкоди організму.
У гонитві за ідельним тілом можна не почути тривожних сигналів (фото: pexels.com)
Необхідно запустити рух лімфи. Стілець повинен бути щоденним!
До сих пір бачу спроби схуднення на кефірних, гречаних дієтах, на соках. Не будуйте ілюзій - все повернеться, та ще й з надлишком.
Цілком ймовірно, що дотримуючись всіх рекомендацій, вам вдасться взяти під контроль інсулінорезистентність, схуднути, знизити рівень глікемії, прибрати або зменшити інші симптоми, які турбували до цього і отримати заряд енергії. Але якщо після всього цього ви повернетеся до колишніх звичок, ваше самопочуття знову погіршиться.
Тому я сама не беру пацієнтів із запитом тільки на схуднення. Я намагаюся показати людині, де слабкі точки в його організмі, в способі життя, які заважають йому мати ідеальну вагу і працюю з ними. І коли вдається налаштувати внутрішні процеси, схуднення приходить бонусом.
Важкі вправи в спортзалі створюють більше проблем, ніж приносять користі. Для виходу із зони комфорту і гарного самопочуття досить щодня гуляти по парку або використовувати інтервальну ходьбу.
Раніше нутриціолог розповіла, як захистити організм від вірусів і застуд.