Шкода монодієт: лікар розповіла, як ні в якому разі не можна худнути

У гонитві за ідельним тілом можна не почути тривожних сигналів (фото: pexels.com)

Як не можна худнути: поради лікаря

Різко і швидко. Надлишковий жир - це "склад" токсинів. При стрімких темпах схуднення організм не встигає від них позбавлятися. Тому не тільки не оздоровиться, а навпаки.

Надлишковий жир - це "склад" токсинів. При стрімких темпах схуднення організм не встигає від них позбавлятися. Тому не тільки не оздоровиться, а навпаки. Не звертаючи уваги на стан шлунково-кишкового тракту і органів детоксикації.

Необхідно запустити рух лімфи. Стілець повинен бути щоденним!

Захоплюючись монодієтами.

До сих пір бачу спроби схуднення на кефірних, гречаних дієтах, на соках. Не будуйте ілюзій - все повернеться, та ще й з надлишком.

Повертаючись до колишніх звичок. Часто запитують: "Якщо я стану дотримуватися на дієту і візьму інсулінорезистентність під контроль, мені сидіти на цій дієті все життя?".

Цілком ймовірно, що дотримуючись всіх рекомендацій, вам вдасться взяти під контроль інсулінорезистентність, схуднути, знизити рівень глікемії, прибрати або зменшити інші симптоми, які турбували до цього і отримати заряд енергії. Але якщо після всього цього ви повернетеся до колишніх звичок, ваше самопочуття знову погіршиться.

Тому я сама не беру пацієнтів із запитом тільки на схуднення. Я намагаюся показати людині, де слабкі точки в його організмі, в способі життя, які заважають йому мати ідеальну вагу і працюю з ними. І коли вдається налаштувати внутрішні процеси, схуднення приходить бонусом.

Використовуючи фізичне навантаження непорівнянну зі станом здоров'я на даний момент.

Важкі вправи в спортзалі створюють більше проблем, ніж приносять користі. Для виходу із зони комфорту і гарного самопочуття досить щодня гуляти по парку або використовувати інтервальну ходьбу.