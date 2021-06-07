Вредно или необходимо? Диетолог раскрыла всю правду об углеводах

Почему-то именно вокруг углеводов существует большинство мифов и даже жиры, в 1 грамме которых 9 ккал, уже оправданы со всех сторон. Врач-диетолог Альбина Комиссарова решила развенчать мифы и рассказать всю правду об употреблении углеводов и похудении.
Своими рекомендациями эксперт поделилась на странице в Instagram.
Углеводы - вредно?
Углеводы - ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ часть рациона человека. Углеводы - основной источник энергии, витаминов группы В, клетчатки. Углеводы - важны!
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Быстрые углеводы - вредно?
Давайте пройдёмся: глюкоза и сахароза (сахар), фруктоза (фрукты и мёд), галактоза и лактоза (молочные продукты), мальтоза. В рекомендациях по питанию (Америка, Великобритания, Канада и др) четко написано "Мы ограничиваем добавленный сахар в нашем рационе, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ молочных продуктов и фруктов". Дело в том, что в составе продуктов эти быстрые углеводы усваиваются по-другому, поэтому мы ограничиваем именно добавленный сахар.
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Что такое добавленный сахар?
Это сахар, который добавил человек в продукт или блюдо: сладости, добавленный сахар в соусах, хлебе, и тд, а также сам сахар, варенье, джемы, сладкие газированные напитки и тд. Вот именно это мы ограничиваем до 5-10% от рациона.
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Иллюстративное фото (pexels.com)
Что, разве сахар можно есть? А как же старение, ожирение и все болезни?
Можно, до 5-10% от рациона. Если регулярно избыточно потреблять, тогда и будут негативные эффекты.
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Хлеб, картофель, белый рис, макароны - быстрые углеводы?
Вопрос для тех, кто не учил химию в школе. Крахмал - сложный углевод. Все продукты выше - сложные углеводы. Вопрос только в том, что они содержат меньше клетчатки.
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Сколько всего нужно углеводов?
Официальные рекомендации указывают 45-65% от суточного рациона. И если кто-то говорит другое, пусть покажет достоверный документ, где есть другие данные. Заметьте, не 10-20%! И да, так можно и нужно худеть.
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Людям с сахарным диабетом, инсулинорезистентностью можно углеводы?
Да и, не поверите, СТОЛЬКО ЖЕ, сколько здоровым людям. Только исключить быстрые углеводы.
Как мы писали ранее, нутрициолог поделилась советами, как избавиться от сахарной зависимости.