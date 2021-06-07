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Шкідливо чи необхідно? Дієтолог розкрила всю правду про вуглеводи

Автор: Марина Настевич

Чомусь саме навколо вуглеводів існує більшість міфів і навіть жири, в 1 грамі яких 9 ккал, вже виправдані з усіх боків. Лікар-дієтолог Альбіна Комісарова вирішила розвінчати міфи і розповісти всю правду про вживання вуглеводів і схуднення.

Своїми рекомендаціями експерт поділилася на сторінці в Instagram.

Вуглеводи - шкідливо?

Вуглеводи - ОБОВ'ЯЗКОВА частина раціону людини. Вуглеводи - основне джерело енергії, вітамінів групи В, клітковини. Вуглеводи - важливі!

Швидкі вуглеводи - шкідливо?

Давайте пройдемося: глюкоза і сахароза (цукор), фруктоза (фрукти і мед), галактоза і лактоза (молочні продукти), мальтоза. У рекомендаціях з харчування (Америка, Великобританія, Канада та ін) чітко написано "Ми обмежуємо доданий цукор в нашому раціоні, за винятком молочних продуктів і фруктів". Справа в тому, що в складі продуктів ці швидкі вуглеводи засвоюються по-іншому, тому ми обмежуємо саме доданий цукор.

Що таке доданий цукор?

Це цукор, який додала людина в продукт або блюдо: солодощі, доданий цукор в соусах, хлібі, і тд, а також сам цукор, варення, джеми, солодкі газовані напої і тд. Ось саме це ми обмежуємо до 5-10% від раціону.



Ілюстративне фото (pexels.com)

Що, хіба цукор можна їсти? А як же старіння, ожиріння і всі хвороби?

Можна, до 5-10% від раціону. Якщо регулярно надмірно споживати, тоді і будуть негативні ефекти.

Хліб, картопля, білий рис, макарони - швидкі вуглеводи?

Питання для тих, хто не вчив хімію в школі. Крохмаль - складний вуглевод. Всі продукти вище - складні вуглеводи. Питання тільки в тому, що вони містять менше клітковини.

Скільки всього потрібно вуглеводів?

Офіційні рекомендації вказують 45-65% від добового раціону. І якщо хтось говорить інше, нехай покаже достовірний документ, де є інші дані. Зауважте, не 10-20%! І так, так можна і потрібно худнути.

Людям з цукровим діабетом, інсулінорезистентністю можна вуглеводи?

Та й, не повірите, стільки ж, скільки здоровим людям. Тільки виключити швидкі вуглеводи.

Ілюстративне фото (instagram.com/doctor_komissarova)

Як ми писали раніше, нутриціолог поділилася порадами, як позбутися від цукрової залежності.

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