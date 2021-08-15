UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Вредят самочувствию и здоровью: диетолог назвала 4 плохие утренние привычки

Автор: Марина Настевич

У каждого из нас есть утренние привычки, у кого-то они полезные, у кого-то нет. Если вы хотите жить здоровой жизнью, то прислушайтесь к советам, которые помогут вам чувствовать себя лучше.

Диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова перечислила в Instagram топ-4 вредные утренние привычки, от которых лучше избавиться.

1. Пропускаете завтрак.

Научно доказано, что человек, который обязательно завтракает, худеет проще и чувствует себя лучше. Более того, завтракая, вы снимете риск заболеваний сердечно-сосудистой системы.

2. Бекон на завтрак.

Вы завтракает беконом? А вы знали, что бекон увеличивает риск колоректального рака?



Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Кофе на голодный желудок.

Если вы выпиваете кофе до еды, то это влияет на уровень сахара в крови, на потерю аппетита в течение дня. У некоторых людей регулярное употребления кофе по утрам на пустой желудок может вызывать перепады настроения и СРК.

4. Сок на завтрак.

Вы наверное видели в фильмах, как на завтрак употребляют сок. Но это совершенно не полезно. Соки содержат сахар и фруктовые кислоты, которые способны вызывать раздражение слизистой ЖКТ и колебания глюкозы в крови.


Иллюстративное фото (pexels.com)

Откажитесь от таких привычек и вы заметите результат!

Напомним, ранее диетолог Тиана Фиалкова рассказала, каким должен быть правильный завтрак.

Читайте LITE в Google News
Здоровое питаниеСоветы нутрициолога