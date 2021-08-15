Вредят самочувствию и здоровью: диетолог назвала 4 плохие утренние привычки

У каждого из нас есть утренние привычки, у кого-то они полезные, у кого-то нет. Если вы хотите жить здоровой жизнью, то прислушайтесь к советам, которые помогут вам чувствовать себя лучше.
Диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова перечислила в Instagram топ-4 вредные утренние привычки, от которых лучше избавиться.
1. Пропускаете завтрак.
Научно доказано, что человек, который обязательно завтракает, худеет проще и чувствует себя лучше. Более того, завтракая, вы снимете риск заболеваний сердечно-сосудистой системы.
2. Бекон на завтрак.
Вы завтракает беконом? А вы знали, что бекон увеличивает риск колоректального рака?
Иллюстративное фото (pexels.com)
3. Кофе на голодный желудок.
Если вы выпиваете кофе до еды, то это влияет на уровень сахара в крови, на потерю аппетита в течение дня. У некоторых людей регулярное употребления кофе по утрам на пустой желудок может вызывать перепады настроения и СРК.
4. Сок на завтрак.
Вы наверное видели в фильмах, как на завтрак употребляют сок. Но это совершенно не полезно. Соки содержат сахар и фруктовые кислоты, которые способны вызывать раздражение слизистой ЖКТ и колебания глюкозы в крови.
Иллюстративное фото (pexels.com)
Откажитесь от таких привычек и вы заметите результат!
Напомним, ранее диетолог Тиана Фиалкова рассказала, каким должен быть правильный завтрак.