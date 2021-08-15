Вредят самочувствию и здоровью: диетолог назвала 4 плохие утренние привычки

1. Пропускаете завтрак.

Научно доказано, что человек, который обязательно завтракает, худеет проще и чувствует себя лучше. Более того, завтракая, вы снимете риск заболеваний сердечно-сосудистой системы.



2. Бекон на завтрак.

Вы завтракает беконом? А вы знали, что бекон увеличивает риск колоректального рака?





Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Кофе на голодный желудок.

Если вы выпиваете кофе до еды, то это влияет на уровень сахара в крови, на потерю аппетита в течение дня. У некоторых людей регулярное употребления кофе по утрам на пустой желудок может вызывать перепады настроения и СРК.



4. Сок на завтрак.

Вы наверное видели в фильмах, как на завтрак употребляют сок. Но это совершенно не полезно. Соки содержат сахар и фруктовые кислоты, которые способны вызывать раздражение слизистой ЖКТ и колебания глюкозы в крови.



Иллюстративное фото (pexels.com)

Откажитесь от таких привычек и вы заметите результат!