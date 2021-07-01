Время вспять: диетолог раскрыла меню anti age-питания для молодости и здоровья

Что съесть, чтобы выглядеть свежее и чувствовать себя здоровее, энергичнее и как можно на дольше продлить молодость?
На этот вопрос ответила диетолог Лора Филиппова, которая рассказала в Instagram о специальном противовосплительном anti age-питании.
Продукты, усиливающие тканевое воспаление:
любые продукты с высоким содержанием сахара (торты, мороженое, конфеты, шоколад, печенье, мед, варенье, сладкий чай, сладкая газировка…)
любые продукты с высоким гликемическим индексом
алкогольные напитки в любом количестве и любой крепости
продукты, содержащие трансжиры (маргарин, жареные на растительном масле продукты)
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
некоторые растительные масла (подсолнечное, соевое, кукурузное) при ежедневном их употреблении
обработанное мясо (жарка, копчение, соление, в виде колбас и т.п.). Мясо после такой кулинарной обработки содержит опасные соединения, которые могут провоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний и рака