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Час назад: дієтолог розкрила меню anti age-харчування для молодості і здоров'я

Автор: Ольвія Агаркова

Що з'їсти, щоб виглядати свіже і відчувати себе білш здоровим, енергійніше і як можна на довше продовжити молодість?

На це питання відповіла дієтолог Лора Філіппова, яка розповіла в Instagram про спеціальне протизапальне anti age-харчування.

Продукти, що підсилюють тканинне запалення:

  • будь-які продукти з високим вмістом цукру (торти, морозиво, цукерки, шоколад, печиво, мед, варення, солодкий чай, солодка газована вода...)
  • будь-які продукти з високим глікемічним індексом
  • алкогольні напої в будь-якій кількості і будь-якої міцності
  • продукти, що містять трансжири (маргарин, смажені на рослинній олії продукти)

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • деякі рослинні олії (соняшникова, соєва, кукурудзяна) при щоденному їх вживанні
  • оброблене м'ясо (смаження, копчення, соління, у вигляді ковбас і т.п.). М'ясо після такої кулінарної обробки містить небезпечні сполуки, які можуть провокувати розвиток серцево-судинних захворювань і раку
  • продукти, які містять нітрозаміни: сосиски, варені і копчені ковбаси, шинка, плавлені сирки.
  • мариновані і солоні продукти

Завдання побудови anti age харчування - знижувати споживання таких продуктів за рахунок збільшення кількості в раціоні протизапальних продуктів.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Продукти, що знижують тканинне запалення:

  • морська риба і морепродукти (завдяки високому вмісту омега 3 ПНЖК)
  • морські бурі водорості
  • продукти, багаті складними вуглеводами (грубий хліб, цільні каші)
  • бобові
  • кисломолочні продукти
  • деякі рослинні олії (оливкова, лляна), багаті омега 3 і омега 9
  • овочі, зелень, ягоди і фрукти з низьким ГІ
  • часник, каррі, імбир

Частку цих продуктів варто збільшувати в раціоні, щоб довше залишатися молодими і здоровими.

До слова, дієтолог Альбіна Комісарова перерахувала топ-5 помилок у правильному харчуванні, які майже всі допускають.

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