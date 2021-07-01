Час назад: дієтолог розкрила меню anti age-харчування для молодості і здоров'я

Що з'їсти, щоб виглядати свіже і відчувати себе білш здоровим, енергійніше і як можна на довше продовжити молодість?
На це питання відповіла дієтолог Лора Філіппова, яка розповіла в Instagram про спеціальне протизапальне anti age-харчування.
Продукти, що підсилюють тканинне запалення:
будь-які продукти з високим вмістом цукру (торти, морозиво, цукерки, шоколад, печиво, мед, варення, солодкий чай, солодка газована вода...)
будь-які продукти з високим глікемічним індексом
алкогольні напої в будь-якій кількості і будь-якої міцності
продукти, що містять трансжири (маргарин, смажені на рослинній олії продукти)
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
деякі рослинні олії (соняшникова, соєва, кукурудзяна) при щоденному їх вживанні
оброблене м'ясо (смаження, копчення, соління, у вигляді ковбас і т.п.). М'ясо після такої кулінарної обробки містить небезпечні сполуки, які можуть провокувати розвиток серцево-судинних захворювань і раку
продукти, які містять нітрозаміни: сосиски, варені і копчені ковбаси, шинка, плавлені сирки.
мариновані і солоні продукти
Завдання побудови anti age харчування - знижувати споживання таких продуктів за рахунок збільшення кількості в раціоні протизапальних продуктів.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Продукти, що знижують тканинне запалення:
морська риба і морепродукти (завдяки високому вмісту омега 3 ПНЖК)
морські бурі водорості
продукти, багаті складними вуглеводами (грубий хліб, цільні каші)
бобові
кисломолочні продукти
деякі рослинні олії (оливкова, лляна), багаті омега 3 і омега 9
овочі, зелень, ягоди і фрукти з низьким ГІ
часник, каррі, імбир
Частку цих продуктів варто збільшувати в раціоні, щоб довше залишатися молодими і здоровими.