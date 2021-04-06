От выпадения волос до усталости: нутрициолог назвала топ признаков, что пора сдать анализы

Валентина рассказала, зачем сдавать анализы, если кажется, что с вами все и так хорошо. А еще напомнила, какие анализы и при каких симптомах стоит сдать.

"Вот, для чего сдавать анализы:

улучшение своего настроения

когнитивных функций,

общего уровня энергии

либидо

красоты", - написала Валентина.

Нутрициолог назвала симптомы и посоветовала, какие анализы при них лучше сдать.

Дефицит витаминов

Если есть дефицит любого витамина или минерала, это приводит к усталости, выпадению волос, головным болям, бессоннице, мышечным судорогам и запорам. С помощью обычного анализа крови вы уже сможете определить потребность в витаминах и минералах, в которых нуждаетесь.

Дефициты в питании

Если нет насыщения от еды, но есть зависимость от мучного и сладкого. Сдайте общий белок, альбумин, холестерин, ЛПНП, ЛПВП.

Валентина Скороход (фото: instagram.com/valentina.skorohod)

При низком либидо

Если есть такие признаки: низкое либидо, эректильная дисфункция, проблемы с циклом, бесплодием. В анализе крови фиксируются уровни тестостерона, эстрогена и других гормонов в организме. Оценка уровня ваших половых гормонов - обязательна.

При колебаниях веса

Выявить причину резкого набора или потери веса поможет анализ крови. Проблемы с щитовидной железой, сердцем и печенью.

Для профилактики

Регулярная сдача ОАК и биохимии позволит обнаружить первые признаки практически любого заболевания. А еще при помощи анализов можно отследить динамику выздоровления.

При занятиях спортом

Ваш врач и фитнес-тренер должны учитывать показатели биохимии. Силовые и кардиотренировки могут быть противопоказаны. Сдайте ТТГ, ферритин, общий белок и др.

При обманчивых симптомах

Усталость, сонливость, апатия, головные боли, отеки, жар, кашель. Часто не придаете особого значения этим симптомам. А они характерны для целого ряда заболеваний.

Биохимические анализы в медицинской практике вторичны. Первичны - расспрос и физикальное обследование. Но точный статус можно определить с помощью надлежащих анализов, напомнила Скороход.