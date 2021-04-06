Від випадіння волосся до втоми: нутриціолог назвала топ ознак, що пора здати аналізи

Валентина розповіла, навіщо здавати аналізи, якщо здається, що з вами все і так добре. А ще нагадала, які аналізи і за яких симптомах варто здати.

"Ось, для чого здавати аналізи:

поліпшення свого настрою

когнітивних функцій,

загального рівня енергії

лібідо

краси", - написала Валентина.

Нутриціолог назвала симптоми і порадила, які аналізи при них краще здати.

Дефіцит вітамінів

Якщо є дефіцит якого вітаміну або мінералу, це призводить до втоми, випадіння волосся, головних болей, безсоння, м'язових судом і запорів. За допомогою звичайного аналізу крові ви вже зможете визначити потребу у вітамінах і мінералах, яких потребуєте.

Дефіцити в харчуванні

Якщо немає насичення від їжі, але є залежність від мучного і солодкого. Здайте загальний білок, альбумін, холестерин, ЛПНЩ, ЛПВЩ.

Валентина Скороход (фото: instagram.com/valentina.skorohod)

При низькому лібідо

Якщо є такі ознаки: низьке лібідо, еректильна дисфункція, проблеми з циклом, безпліддям. В аналізі крові фіксуються рівні тестостерону, естрогену і інших гормонів в організмі. Оцінка рівня ваших статевих гормонів - обов'язкова.

При коливаннях ваги

Виявити причину різкого набору або втрати ваги допоможе аналіз крові. Проблеми з щитовидною залозою, серцем і печінкою.

Для профілактики

Регулярна здача ОАК і біохімії дозволить виявити перші ознаки практично будь-якого захворювання. А ще за допомогою аналізів можна відстежити динаміку одужання.

При заняттях спортом

Ваш лікар і фітнес-тренер повинні враховувати показники біохімії. Силові і кардіотренування можуть бути протипоказані. Здайте ТТГ, феритин, загальний білок.

При оманливих симптомах

Втома, сонливість, апатія, головні болі, набряки, гарячка, кашель. Ми часто не надаємо особливого значення цим симптомам. А вони характерні для цілого ряду захворювань.

Біохімічні аналізи в медичній практиці вторинні. Первинні - розпитування та фізикальне обстеження. Але точний статус можна визначити з допомогою належних аналізів, нагадала Скороход.