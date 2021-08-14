Не выпечка или мюсли: диетолог рассказала, каким должен быть правильный завтрак

Утро - основное время для очищения кишечника, выведения токсических метаболитов вместе со стулом. Завтрак должен способствовать сорбции эндотоксинов и стимулировать перистальтику. Поэтому так важно правильно выбрать, чем же полакомиться утром.
Врач-диетолог Тиана Фиалкова рассказала в своем Instagram, каким должен быть правильный завтрак, а также, что будет не лучшим вариантом для утренней трапезы.
Утром натощак максимально активно происходит всасывание нутриентов. Важно ценить этот момент и включать на завтрак самые питательные продукты (возможно конкретно для вашего организма исходя из исследований).
Каким не должен быть завтрак:
с быстрыми "пустыми" углеводами: мюсли, каши быстрого приготовления, сладости и выпечка. Такой завтрак не имеет питательной ценности по нутриентам + перегружает поджелудочную.
с тяжелыми животными продуктами и насыщенными животными жирами: мясо, субпродукты, лосось, творог, сыры, яйца сваренные вкрутую, сливочное масло и гхи, сало. Такой завтрак не подходит тем, кто имеет нарушения в фазах детоксикации и работает на восстановление работы печени, желчевыводящих путей, кишечника и лимфосистемы.
сильно сладкий, с высоким ГИ, но вроде как из здоровых продуктов: смузи из фруктов и сухофруктов, творог или йогурт с медом/джемом и ягодами, овсянка с фруктам, сладкие фрукты (виноград, арбуз, дыня и тп). Такой завтрак перегружает поджелудочную, дает плохой старт для углеводного обмена, будет провоцировать гипогликемию в течение дня и тягу к сладкому.