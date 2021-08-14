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Не випічка або мюслі: дієтолог розповіла, яким повинен бути правильний сніданок

Автор: Марина Настевич

Ранок - основний час для очищення кишечника, виведення токсичних метаболітів разом зі стулом. Сніданок повинен сприяти сорбції ендотоксинів і стимулювати перистальтику. Тому так важливо правильно вибрати, чим же поласувати вранці.

Лікар-дієтолог Тіана Фіалкова розповіла у своєму Instagram, яким повинен бути правильний сніданок, а також, що буде не кращим варіантом для ранкової трапези.

Вранці натщесерце максимально активно відбувається всмоктування нутрієнтів. Важливо цінувати цей момент і включати на сніданок самі поживні продукти (можливо, конкретно для вашого організму виходячи з досліджень).

Яким не повинен бути сніданок:

  • з швидкими "порожніми" вуглеводами: мюслі, каші швидкого приготування, солодощі та випічка. Такий сніданок не має поживної цінності по нутрієнтам + перевантажує підшлункову.
  • з важкими тваринними продуктами і насиченими тваринними жирами: м'ясо, субпродукти, лосось, сир, сири, яйця, зварені круто, вершкове масло і ДХІ, сало. Такий сніданок не підходить тим, хто має порушення в фазах детоксикації і працює на відновлення роботи печінки, жовчовивідних шляхів, кишечника і лімфосистеми.
  • дуже солодкий, з високим ГІ, але ніби як із здорових продуктів: смузі з фруктів і сухофруктів, сир або йогурт з медом/джемом і ягодами, вівсянка з фруктами, солодкі фрукти (виноград, кавун, диня і тп). Такий сніданок перевантажує підшлункову, дає поганий старт для вуглеводного обміну, буде провокувати гіпоглікемію протягом дня і тягу до солодкого.

Варіанти здорового сніданку:

Каші тривалого приготування + сирі/термооброблені овочі, зелень, спеції, сіль, рослинна олія на вибір, насіння, горіхи.

  • кіноа + відварний буряк + волоські горіхи + свіжа зелень на вибір.
  • запечений гарбуз + пшоно + кедрові горіхи + свіжа зелень на вибір.
  • солона вівсяна каша + салат "метелка"


Очищаючі та поживні смузі з низьким ГІ. Підходять тим, хто працює над фазами детоксикації. Може бути єдиним сніданком або аперитивом перед більш щільним сніданком.

  • авокадо, лайм, огірок, шпинат, проростки маша, зелене яблуко, насіння Чіа.
  • кейл, банан, проростки гречки, ківі, насіння льону.
  • ягоди, натуральне горіхове молоко, веган протеїн / лущене насіння конопель.
  • тепла лляна каша на рослинному молоці з ягодами і суперфудами

Ілюстративне фото (pexels.com)

Ще варіанти:

Ілюстративне фото (instagram.com/tiana_fialkova)

Нагадаємо, раніше дієтолог розповіла, як правильно заморожувати фрукти і овочі, щоб зберегти їх смак і користь.

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