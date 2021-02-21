Запретные продукты: диетолог развенчала мифы о том, что нельзя есть на ночь

Наш обмен веществ действительно снижает свою скорость, но ближе ко сну, а не после 18-19-20 часов вечера. Поэтому рекомендуется последний приём пищи делать за 2-3 часа до сна, чтобы еда уже начала переваривание, и вы не легли спать с полным животом или, наоборот, голодными.

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Нет такого, что углеводы лучше есть утром, а вечером они уходят в жир. Мы набираем вес от избытка калорий, а уж в какое время и из каких продуктов - не важно. Поэтому углеводы на ужин есть можно, важно соблюдать рекомендуемую норму в течение дня: обычно это 3-5 порций размером с горсть, которая помещается в вашу ладонь.

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Выбирайте комфортную модель питания для себя: если обед был плотным, ужин может быть легче. И наоборот.

Ужин, как и все приемы пищи, может строиться по методу тарелки. Творог и молочные продукты можно есть на ночь.

То, что действительно лучше не есть на ночь – это фастфуд, алкоголь, сладкие газированные напитки, немытые овощи, сырое мясо и рыбу, сырые яйца, непастеризованное молоко – потому что это в принципе лучше не есть никому, хоть на ужин, хоть на завтрак, хоть на обед.

Иллюстративное фото (instagram.com/doctor_komissarova)