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Заборонені продукти: дієтолог розвінчала міф про те, що не можна їсти на ніч

Автор: Lite

Що можна їсти на ніч, щоб не набирати вагу, а що категорично не можна вживати увечері нікому? Насправді відповідь тут не цікава: їжте, що хочеться, в рамках рекомендованого денного раціону. Детальніше це питання розібрала дієтолог Альбіна Комісарова.

На своїй сторінці в Instagram експерт розвіяла головні міфи про прийомі їжі у вечірній час.

Наш обмін речовин дійсно знижує свою швидкість, але ближче до сну, а не після 18-19-20 годин вечора. Тому рекомендується останній прийом їжі робити за 2-3 години до сну, щоб їжа вже почала перетравлювання, і ви не лягли спати з повним животом або, навпаки, голодними.

Немає такого, що вуглеводи краще їсти вранці, а ввечері вони йдуть в жир. Ми набираємо вагу від надлишку калорій, а вже в який час і з яких продуктів - не важливо. Тому вуглеводи на вечерю їсти можна, важливо дотримуватися рекомендовану дозу протягом дня: зазвичай це 3-5 порцій розміром зі жменю, яка поміщається на вашу долоню.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Вибирайте комфортну модель харчування для себе: якщо обід був щільним, вечеря може бути легше. І навпаки.

Вечеря, як і всі прийоми їжі, може будуватися за методом тарілки. Сир і молочні продукти можна їсти на ніч.

Те, що дійсно краще не їсти на ніч – це фастфуд, алкоголь, солодкі газовані напої, немиті овочі, сире м'ясо і рибу, сирі яйця, непастеризоване молоко – тому що це в принципі краще не їсти нікому, хоч на вечерю, хоч на сніданок, хоч на обід.

Ілюстративне фото (instagram.com/doctor_komissarova)

До речі, Альбіна Комісарова перерахувала топ-11 звичок, здатних зіпсувати фігуру.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Світлана Нікітчук розповіла про користь і джерела лецитину.

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Новини України дієтологправильное питаниездоровая еда
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