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Защищают печень: нутрициолог назвала продукты для естественного очищения организма

Автор: Татьяна Турчаникова

Многие, начитавшись о пользе детоксикации организма в интернете, считают, что для подобной очистки нужно непременно пройти курс или марафон в соцсети. Или пить какие-то особенные средства.

На самом деле очистка организма начинается с продуктов, которые есть на столе буквально каждый день, рассказала в своем Instagram нутрициолог Евгения Хелс.

Естественный детокс начинается с... чеснока (фото: pexels.com)

Продукты для помощи естественного детокса для нашего организма:

  • Включаем в рацион продукты, содержащие серу.

Чеснок, лук, капусту (белокочанная, брокколи, цветная, брюссельская), кресс-салат, редис, репу (если нет непереносимости серы).

Едим брокколи - один из наиболее хорошо изученных продуктов детоксикации. Активируют детоксификацию второй фазы, которая чаще всего отстает и получаются проблемы со здоровьем.

  • Добавляем продукты, богатые селеном.

Всего 3 бразильских ореха содержат суточную норму этого вещества. Селена много в палтусе, сардинах, креветках, кальмарах, в индейке, если она выращена натуральным способом, киноа и буром рисе.

  • Добавляем горечи в рацион (особенно хорошо ими заканчивать прием пищи, если есть тяга к сладкому).
  • Пьем зеленый чай.

Фитохимические вещества в зеленом чае усиливают активность детоксикации в печени. Мандарины также стимулируют активность печени, помогают вывести токсины из организма.

  • Спаржа и авокадо являются пищевыми источниками глутатиона, а также содержат дополнительные антиоксиданты для детоксикации.
  • Свекла содержит два уникальных соединения, которые улучшают функцию печени: бетаин и беталаин.
  • Артишок содержит фенольные производные, которые используются для стимулирования потока желчи и для защиты печени.
  • Кинза и хлорелла - мощные хелаторы и детоксиканты! Способны выводить даже тяжелые металлы. С осторожностью используйте их, если живете в неблагополучном по тяжелым металлам регионе, имеете (или имели ранее) амальгамные пломбы, опыт взаимодействия с разбитыми градусниками и т. д.
  • Куркума - способствует выведению канцерогенов, защищает печень, помогает восстанавливать клетки печени.

Раньше врач назвала неожиданные симптомы, которые могут говорить о гастрите.

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