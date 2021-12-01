Защищают печень: нутрициолог назвала продукты для естественного очищения организма

Многие, начитавшись о пользе детоксикации организма в интернете, считают, что для подобной очистки нужно непременно пройти курс или марафон в соцсети. Или пить какие-то особенные средства.
На самом деле очистка организма начинается с продуктов, которые есть на столе буквально каждый день, рассказала в своем Instagram нутрициолог Евгения Хелс.
Естественный детокс начинается с... чеснока (фото: pexels.com)
Чеснок, лук, капусту (белокочанная, брокколи, цветная, брюссельская), кресс-салат, редис, репу (если нет непереносимости серы).
Едим брокколи - один из наиболее хорошо изученных продуктов детоксикации. Активируют детоксификацию второй фазы, которая чаще всего отстает и получаются проблемы со здоровьем.
Всего 3 бразильских ореха содержат суточную норму этого вещества. Селена много в палтусе, сардинах, креветках, кальмарах, в индейке, если она выращена натуральным способом, киноа и буром рисе.
Фитохимические вещества в зеленом чае усиливают активность детоксикации в печени. Мандарины также стимулируют активность печени, помогают вывести токсины из организма.
Раньше врач назвала неожиданные симптомы, которые могут говорить о гастрите.