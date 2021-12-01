Захищають печінку: нутриціолог назвала продукти для природного очищення організму

Багато хто, начитавшись про користь детоксикації організму в інтернеті, вважають, що для подібного очищення потрібно неодмінно пройти курс або марафон в соцмережі. Або пити якісь особливі засоби.
Насправді очищення організму починається з продуктів, які є на столі буквально кожен день, розповіла в своєму Instagram нутриціолог Євгенія Хелс.
Природний детокс починається з... часнику (фото: pexels.com)
Часник, цибуля, капусту (білокачанна, брокколі, цвітна, брюссельська), крес-салат, редис, ріпу (якщо немає непереносимості сірки).
Їмо брокколі-один з найбільш добре вивчених продуктів детоксикації. Активують детоксифікацію другої фази, яка найчастіше відстає і виходять проблеми зі здоров'ям.
Всього 3 бразильських горіха містять добову норму цієї речовини. Селена багато в палтусі, сардинах, креветках, кальмарах, в індичці, якщо вона вирощена натуральним способом, кіноа і буром рисі.
Фітохімічні речовини в зеленому чаї підсилюють активність детоксикації в печінці. Мандарини також стимулюють активність печінки, допомагають вивести токсини з організму.
Раніше лікар назвала несподівані симптоми, які можуть говорити про гастрит.