Захищають печінку: нутриціолог назвала продукти для природного очищення організму

Природний детокс починається з... часнику (фото: pexels.com)

Продукти для допомоги природного детокса для нашого організму:

Включаємо в раціон продукти, що містять сірку.

Часник, цибуля, капусту (білокачанна, брокколі, цвітна, брюссельська), крес-салат, редис, ріпу (якщо немає непереносимості сірки).

Їмо брокколі-один з найбільш добре вивчених продуктів детоксикації. Активують детоксифікацію другої фази, яка найчастіше відстає і виходять проблеми зі здоров'ям.

Додаємо продукти, багаті селеном .

Всього 3 бразильських горіха містять добову норму цієї речовини. Селена багато в палтусі, сардинах, креветках, кальмарах, в індичці, якщо вона вирощена натуральним способом, кіноа і буром рисі.

Додаємо гіркоти в раціон (особливо добре ними закінчувати прийом їжі, якщо є тяга до солодкого).

(особливо добре ними закінчувати прийом їжі, якщо є тяга до солодкого). П'ємо зелений чай.

Фітохімічні речовини в зеленому чаї підсилюють активність детоксикації в печінці. Мандарини також стимулюють активність печінки, допомагають вивести токсини з організму.