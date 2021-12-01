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Захищають печінку: нутриціолог назвала продукти для природного очищення організму

Автор: Тетяна Турчанікова

Багато хто, начитавшись про користь детоксикації організму в інтернеті, вважають, що для подібного очищення потрібно неодмінно пройти курс або марафон в соцмережі. Або пити якісь особливі засоби.

Насправді очищення організму починається з продуктів, які є на столі буквально кожен день, розповіла в своєму Instagram нутриціолог Євгенія Хелс.

Природний детокс починається з... часнику (фото: pexels.com)

Продукти для допомоги природного детокса для нашого організму:

  • Включаємо в раціон продукти, що містять сірку.

Часник, цибуля, капусту (білокачанна, брокколі, цвітна, брюссельська), крес-салат, редис, ріпу (якщо немає непереносимості сірки).

Їмо брокколі-один з найбільш добре вивчених продуктів детоксикації. Активують детоксифікацію другої фази, яка найчастіше відстає і виходять проблеми зі здоров'ям.

  • Додаємо продукти, багаті селеном .

Всього 3 бразильських горіха містять добову норму цієї речовини. Селена багато в палтусі, сардинах, креветках, кальмарах, в індичці, якщо вона вирощена натуральним способом, кіноа і буром рисі.

  • Додаємо гіркоти в раціон (особливо добре ними закінчувати прийом їжі, якщо є тяга до солодкого).
  • П'ємо зелений чай.

Фітохімічні речовини в зеленому чаї підсилюють активність детоксикації в печінці. Мандарини також стимулюють активність печінки, допомагають вивести токсини з організму.

  • Спаржа і авокадо є харчовими джерелами глутатіону, а також містять додаткові антиоксиданти для детоксикації.
  • Буряк містить дві унікальні сполуки, які покращують функцію печінки: бетаїн і беталаїн.
  • Артишок містить фенольні похідні, які використовуються для стимулювання потоку жовчі і для захисту печінки.
  • Кінза і хлорела - потужні хелатори і детоксиканти! Здатні виводити навіть важкі метали. З обережністю використовуйте їх, якщо живете в неблагополучному по важких металах регіоні, маєте (або мали раніше) амальгамні пломби, досвід взаємодії з розбитими градусниками і т. д.
  • Куркума - сприяє виведенню канцерогенів, захищає печінку, допомагає відновлювати клітини печінки.

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