Защищают печень и заживляют язвы: нутрициолог назвала главные продукты для ЖКТ

Всем известно: с налаженной работы ЖКТ начинается здоровье всего организма. Чтобы желудок работал, как часы, стоит кормить его правильно пищей.
Трудно найти какую-то одну группу продуктов, обеспечивающих более широкую поддержку всех систем организма, чем крестоцветные овощи, рассказала в своем Instagram нутрициолог Евгения Хелс. Но особенно хорошо эти продукты влияют на кишечник.
Начните включать их в свой ежедневный рацион (фото: pexels.com)
Почему крестоцветные полезны для ЖКТ
Употребление крестоцветных овощей в свой рацион приводит к значительному улучшению состава микрофлоры, как качественному, так и количественному (степень улучшения зависит от исходного состава микробиоты);
высокое потребление брокколи и цветной капусты в свой рацион связано со снижением количеством патогенной микрофлоры (сульфатредуцирующих бактерий), а также бактерий, связанных с язвенным колитом и СРК (синдром раздраженного кишечника);
потребление брокколи в свой рацион увеличивает количество бактерий стройности (Bacteroidetes) и уменьшают количество бактерий Firmicutes, которые в большом количестве встречаются у людей с лишним весом;
квашеная капуста содержит бактерии (Lactobacillus brevis и Lactobacillus plantum), которые обладают иммуномодулирующим свойством;
важно, что Lactobacillus brevis можно применять при антибиотикотерапии, так как способна противостоять их действию!
Брюссельская капуста (фото: pexels.com)
Кемпферол - это полифенол брюссельской капусты, модулирует таким образом микробиоту кишечника, что препятствует образованию артрита;
витамин U (содержится в брокколи, белокочанную, брюссельской и цветной капусте) способствует заживлению язв и эрозий слизистой желудка. При длительном дефиците этого витаминоподобного вещества повышается агрессивность соляной кислоты.
Также витамин U обладает липотропным действием, подобно холину и метионину, защищая печень от жирового перерождения.
Если у вас есть проблемы со здоровьем, проконсультируйтесь со своим врачом, какой вид капусты вам будет полезным.