Захищають печінку і загоюють виразки: нутриціолог назвала головні продукти для ШКТ

Всім відомо: з налагодженої роботи шлунково-кишкового тракту починається здоров'я всього організму. Щоб шлунок працював, як годинник, варто годувати його правильно їжею.
Важко знайти якусь одну групу продуктів, що забезпечують більш широку підтримку всіх систем організму, ніж хрестоцвіті овочі, розповіла в своєму Instagram нутриціолог Євгенія Хелс. Але особливо добре ці продукти впливають на кишечник.
Почніть включати їх у свій щоденний раціон (фото: pexels.com)
Чому хрестоцвіті корисні для шлунково-кишкового тракту
Вживання хрестоцвітних овочів в свій раціон призводить до значного поліпшення складу мікрофлори, як якісному, так і кількісному (ступінь поліпшення залежить від вихідного складу мікробіоти);
високе споживання брокколі і цвітної капусти в свій раціон пов'язано зі зниженням кількості патогенної мікрофлори, а також бактерій, пов'язаних з виразковим колітом і СРК (синдром роздратованого кишечника);
споживання брокколі в свій раціон збільшує кількість бактерій стрункості (Bacteroidetes) і зменшують кількість бактерій Firmicutes, які у великій кількості зустрічаються у людей із зайвою вагою;
квашена капуста містить бактерії (Lactobacillus brevis і Lactobacillus plantum), які мають імуномодулюючі властивість;
важливо, що Lactobacillus brevis можна застосовувати при антибіотикотерапії, бо здатна протистояти їх дії!
Брюссельська капуста (фото: pexels.com)
Кемпферол - це поліфенол брюссельської капусти, модулює таким чином мікробіоту кишечника, що перешкоджає утворенню артриту;
вітамін U (міститься в брокколі, білокачанну, брюссельській і цвітній капусті) сприяє загоєнню виразок і ерозій слизової шлунка. При тривалому дефіциті цієї вітаміноподібної речовини підвищується агресивність соляної кислоти.
Також вітамін U має ліпотропну дію, подібно холіну і метіоніну, захищаючи печінку від жирового переродження.
Якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, проконсультуйтеся зі своїм лікарем, який вид капусти вам буде корисним.