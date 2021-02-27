Здоровая кожа: нутрициолог дала простые советы, как уменьшить сыпь на лице

"У меня у самой много лет были проблемы с кожей (псориаз, аллергии) - и я знаю, насколько это может портить жизнь", - призналась Андреева.

Надя Андреева (фото: instagram.com/happynadyaz)

Забота о коже в большинстве случаев должна начинаться с заботы о пищеварении, рассказала специалистка. Так, по словам нутрициолога, при воспалительных заболеваниях кишечника почти всегда есть дерматологические проблемы. Примерно у 14 процентов пациентов с язвенным колитом наблюдаются существенные проблемы с кожей, у 24 процентов с болезнью крона обычно есть псориаз, при целиакии может быть крапивница или дерматит.

"Чтобы уменьшить воспалительные процессы на коже (экземы, розацеа, дерматит), важно начать с традиционного протокола 4 или 5 R: