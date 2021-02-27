Здорова шкіра: нутриціолог дала прості поради, як зменшити висипання на обличчі

"У мене багато років були проблеми з шкірою (псоріаз, алергії) - і я знаю, наскільки це може псувати життя", - зізналася Андрєєва.

Надя Андрєєва (фото: instagram.com/happynadyaz)

Турбота про шкіру в більшості випадків повинна починатися з турботи про травленні, розповіла спеціалістка. Так, за словами нутріціолога, при запальних захворюваннях кишечника майже завжди є дерматологічні проблеми. Приблизно у 14% пацієнтів з виразковим колітом спостерігаються суттєві проблеми з шкірою, у 24 відсотків з хворобою крона зазвичай є псоріаз, при целіакії може бути кропив'янка або дерматит.

"Щоб зменшити запальні процеси шкіри (екземи, розацеа, дерматит), важливо почати з традиційного протоколу 4 або 5 R: