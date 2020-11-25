Витамина С в 4 раза больше, чем в лимоне: нутрициолог перечислила травы, которые нужны в домашней аптечке

Нутрициолог назвала травы, которые помогают наладить здоровье
Надя Андреева - специалист по питанию с 10-летним стажем. Нутрициолог недавно перечислила продукты, которые стоит есть в сезон холодов. А еще специалист советует не забывать о пользе специй и трав. Некоторые даже, по мнению Нади, стоит держать в домашней аптечке всегда, они помогут поддерживать здоровье всей семьи.
"В моей аптечке обязательно есть травы. Расстройство пищеварения в путешествии, ссадины и порезы, простуда, серьезная нагрузка, при которой надо поддержать нервную систему – с этими задачами сталкиваются все семьи. И совсем не обязательно сразу обращаться к серьезным лекарствам из аптеки.
Я поделюсь с вами четырьмя травами, которые обычно есть в моей домашней аптечке. Вы можете купить эти травы в любой аптеке, так как они применяются во многих сборах и как отдельные препараты западной медициной.
Помимо того, что травы помогают справиться с болезнями, они действуют очень мягко, а также питают. Почти все лекарственные травы содержат огромный список микроэлементов, витаминов, фитонутриентов и аминокислот, которых сейчас катастрофически не хватает в продуктах питания.
Пост не позволит мне дать глубокую информацию по каждому из растений, поэтому если вы решите использовать их – обязательно подробнее ознакомьтесь с действием и противопоказаниями.
Тысячелистник
Кадендула
Пустырник
Иван-чай
Не стоит ждать моментального действия (фото: instagram.com/happynadyaz)
Точных рекомендаций касаемо дозировок дать невозможно, все зависит от возраста, пола, состояния здоровья и конкретной задачи", - рассказала специалистка.
Напомним, что нутрициолог посоветовала пользователям сети в любое время года есть побольше овощей, зелени, фруктов. Правда, что касается овощей, их еще нужно уметь правильно приготовить: нутрициолог призналась, что ошибки в приготовлении овощей крадут их ценность.