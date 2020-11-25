Вітаміну С в 4 рази більше, ніж у лимоні: нутриціолог перерахувала трави, які потрібні в домашній аптечці

Нутриціолог назвала трави, які допомагають налагодити здоров'я
Надя Андрєєва - фахівець з харчування із 10-річним стажем. Нутриціолог нещодавно перерахувала продукти, які варто їсти в сезон холодів. А ще фахівець радить не забувати про користь спецій і трав. Деякі навіть, на думку Наді, варто тримати в домашній аптечці завжди, вони допоможуть підтримувати здоров'я всієї родини.
"У моїй аптечці обов'язково є трави. Розлад травлення в подорожі, садна і порізи, застуда, серйозне навантаження, при якій треба підтримати нервову систему – з цими завданнями стикаються всі сім'ї. І зовсім не обов'язково відразу звертатися до серйозних ліків з аптеки.
Я поділюся з вами чотирма травами, які зазвичай є в моїй домашній аптечці. Ви можете придбати ці трави в будь-якій аптеці, так як вони застосовуються в багатьох зборах і як окремі препарати західною медициною.
Крім того, що трави допомагають впоратися з хворобами, вони діють дуже м'яко, а також живлять. Майже всі лікарські трави містять величезний список мікроелементів, вітамінів, фитонутриентов і амінокислот, яких зараз катастрофічно не вистачає в продуктах харчування.
Пост не дозволить мені дати глибоку інформацію по кожному з рослин, тому якщо ви вирішите використовувати їх – обов'язково детальніше ознайомтеся з дією і протипоказаннями.
Деревій
Кадендула
Пустирник
Іван-чай
Не варто чекати моментальної дії (фото: instagram.com/happynadyaz)
Точних рекомендацій щодо дозувань дати неможливо, все залежить від віку, статі, стану здоров'я і конкретної задачі", - розповіла спеціалістка.
Нагадаємо, що нутриціолог порадила користувачам мережі в будь-яку пору року їсти більше овочів, зелені, фруктів. Правда, що стосується овочів, їх ще потрібно вміти правильно приготувати: спеціалістка зізналася, що помилки в приготуванні овочів крадуть їх цінність.