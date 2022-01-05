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Для здорового кишечника и крепкого иммунитета: топ продуктов, богатых пробиотиками

Автор: Марина Настевич

Усилить защитные свойства организма, ускорить метаболизм, а заодно и постройнеть помогают пробиотики - полезные микроорганизмы.

Основная задача таких микроорганизмов - улучшить пищеварение и микрофлору кишечника. Это настоящие помощники для пищеварения, которые нужны нам всем и лучше всего каждый день.

Диетолог-нутрициолог Анна Гоголева рассказала в Instagram, в каких продуктах больше всего натуральных полезных пробиотиков.

Сегодня многие компании предлагают свои пробиотики, но природные гораздо лучше! Все пробиотики мы можем получить из продуктов питания, просто грамотно сбалансировав свой рацион.

Прием продуктов - пробиотиков:

  • Улучшит микрофлору кишечника,
  • Избавит от вздутия и проблем с ЖКТ,
  • Улучшит иммунную защиту организма,
  • Улучшит состояние кожи.
  • Поможет повысить усвояемость витаминов и минералов из продуктов питания.

Вводить продукты-пробиотики лучше по 1-2 в неделю.

Лучшие продукты, богатые пробиотиками:

  • Натуральный йогурт. Рекомендую йогурты из растительного молока

Иллюстративное фото (pexels.com)

  • Бобовые, особенно Нут и чечевица. Их можно проращивать для получения большего количества полезных бактерий
  • Квашеная капуста и ким-чи
  • Мисо-суп
  • Овощные салаты и цельнозерновые продукты. Регулярно дополняйте свой салат семенами

Иллюстративное фото (pexels.com)

  • Тофу, темпе
  • Иван - чай ферментированный
  • Домашний квас

Напомним, что ранее нутрициолог Оксана Замановская раскрыла схему простого и действенного детокса для организма.

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