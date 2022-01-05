Для здорового кишечника и крепкого иммунитета: топ продуктов, богатых пробиотиками

Усилить защитные свойства организма, ускорить метаболизм, а заодно и постройнеть помогают пробиотики - полезные микроорганизмы.
Основная задача таких микроорганизмов - улучшить пищеварение и микрофлору кишечника. Это настоящие помощники для пищеварения, которые нужны нам всем и лучше всего каждый день.
Диетолог-нутрициолог Анна Гоголева рассказала в Instagram, в каких продуктах больше всего натуральных полезных пробиотиков.
Сегодня многие компании предлагают свои пробиотики, но природные гораздо лучше! Все пробиотики мы можем получить из продуктов питания, просто грамотно сбалансировав свой рацион.
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Прием продуктов - пробиотиков:
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Вводить продукты-пробиотики лучше по 1-2 в неделю.
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Лучшие продукты, богатые пробиотиками:
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Иллюстративное фото (pexels.com)
Иллюстративное фото (pexels.com)
Напомним, что ранее нутрициолог Оксана Замановская раскрыла схему простого и действенного детокса для организма.