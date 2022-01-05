Для здорового кишечника і міцного імунітету: топ продуктів, багатих пробіотиками

Посилити захисні властивості організму, прискорити метаболізм, а заодно і схуднути допомагають пробіотики - корисні мікроорганізми.
Основне завдання таких мікроорганізмів - поліпшити травлення і мікрофлору кишечника. Це справжні помічники для травлення, які потрібні нам всім і найкраще кожен день.
Дієтолог-нутриціолог Анна Гоголєва розповіла в Instagram, в яких продуктах найбільше натуральних корисних пробіотиків.
Сьогодні багато компаній пропонують свої пробіотики, але природні набагато краще! Всі пробіотики ми можемо отримати з продуктів харчування, просто грамотно збалансувавши свій раціон.
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Прийом продуктів-пробіотиків:
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Вводити продукти-пробіотики краще по 1-2 в тиждень.
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Кращі продукти, багаті пробіотиками:
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Ілюстративне фото (pexels.com)
Ілюстративне фото (pexels.com)
Нагадаємо, що раніше нутриціолог Оксана Замановська розкрила схему простого і дієвого детокса для організму.