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Для здорового кишечника і міцного імунітету: топ продуктів, багатих пробіотиками

Автор: Марина Настевич

Посилити захисні властивості організму, прискорити метаболізм, а заодно і схуднути допомагають пробіотики - корисні мікроорганізми.

Основне завдання таких мікроорганізмів - поліпшити травлення і мікрофлору кишечника. Це справжні помічники для травлення, які потрібні нам всім і найкраще кожен день.

Дієтолог-нутриціолог Анна Гоголєва розповіла в Instagram, в яких продуктах найбільше натуральних корисних пробіотиків.

Сьогодні багато компаній пропонують свої пробіотики, але природні набагато краще! Всі пробіотики ми можемо отримати з продуктів харчування, просто грамотно збалансувавши свій раціон.

Прийом продуктів-пробіотиків:

  • Поліпшить мікрофлору кишечника,
  • Позбавить від здуття і проблем з шлунково-кишкового тракту,
  • Поліпшить імунний захист організму,
  • Поліпшить стан шкіри.
  • Допоможе підвищити засвоюваність вітамінів і мінералів з продуктів харчування.

Вводити продукти-пробіотики краще по 1-2 в тиждень.

Кращі продукти, багаті пробіотиками:

  • Натуральний йогурт. Рекомендую йогурти з рослинного молока

Ілюстративне фото (pexels.com)

  • Бобові, особливо нут і сочевиця. Їх можна пророщувати для отримання більшої кількості корисних бактерій
  • Квашена капуста і Кім-чи
  • Місо-суп
  • Овочеві салати і цільнозернові продукти. Регулярно доповнюйте свій салат насінням

Ілюстративне фото (pexels.com)

  • Тофу, темпе
  • Іван-чай ферментований
  • Домашній квас

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Оксана Замановська розкрила схему простого і дієвого детокса для організму.

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