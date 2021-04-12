Для здоровья щитовидной железы: нутрициолог дала простой рецепт салата из водорослей

Щитовидная железа - невероятно важный орган, который контролирует наш метаболизм, работу мозга, пищеварение, мышцы, кости, репродуктивную функцию.
Об этом рассказала в своем микроблоге в Instagram нутрициолог Надя Андреева.⠀
Здоровье щитовидной железы очень сильно зависит от йода, который обладает статусом одного из самых дефицитных элементов во многих странах и регионах, написала Андреева.
"Поэтому, если вы живете в регионе, в почве, которого недостаточно йода, очень важно выстроить свое питание так, чтобы в нем на регулярной основе были йодосодержащие продукты: морская рыба и морепродукты, водоросли", - рассказала Надя и поделилась своим любимым рецептом салата с морскими водорослями.⠀
Ингредиенты на 2 порции:
Соус:
Способ приготовления:
1. Доведите воду до кипения в кастрюле. Добавьте соль и бобы эдамаме. Варите 5-6 минут, пока бобы не станут мягкими, выложите бобы из воды.
2. Добавьте лапшу в ту же кастрюлю, варите 3-4 минуты до готовности. Слейте воду.
3. Поместите высушенные водоросли вакамэ в миску с холодной водой на 5-6 минут, затем слейте воду.
4. Взбейте все ингредиенты для соуса, для полного растворения пасты васаби. Добавьте больше лимонного сока, васаби или соуса тамари.
5. Положите бобы в большую миску, добавьте водоросли, лапшу, брюссельскую капусту, салат. Залейте соусом и тщательно перемешайте. Добавьте перец по вкусу.
Напомним, специалист по питанию рассказала, что лучше добавлять в свое питание тем, кто постится: без скачков сахара и плохого самочувствия.