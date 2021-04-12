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Для здоровья щитовидной железы: нутрициолог дала простой рецепт салата из водорослей

Автор: Lite

Щитовидная железа - невероятно важный орган, который контролирует наш метаболизм, работу мозга, пищеварение, мышцы, кости, репродуктивную функцию.

Об этом рассказала в своем микроблоге в Instagram нутрициолог Надя Андреева.⠀

Здоровье щитовидной железы очень сильно зависит от йода, который обладает статусом одного из самых дефицитных элементов во многих странах и регионах, написала Андреева.

"Поэтому, если вы живете в регионе, в почве, которого недостаточно йода, очень важно выстроить свое питание так, чтобы в нем на регулярной основе были йодосодержащие продукты: морская рыба и морепродукты, водоросли", - рассказала Надя и поделилась своим любимым рецептом салата с морскими водорослями.⠀

Салат с морскими водорослями для здоровья щитовидной железы

Салат из зеленой фасоли с морскими водорослями и стеклянной лапшой (фото: instagram.com/happynadyaz)

Ингредиенты на 2 порции:

  • 200 г зеленой фасоли (или бобов эдамаме в стручках примерно 100 г очищенных бобов),
  • 50 г (или 1 небольшой пакет) стеклянной лапши (фунчозы),
  • 2 ст. л. сушеных морских водорослей вакамэ,
  • 1 шт. салата-латук или листья салата (измельчить),
  • 3 брюссельских капусты (мелко нарезать).

Соус:

  • 1 ст. л. оливкового масла,
  • 1⁄2 ст. л. кунжутного масла,
  • 1 ч. л. соуса тамари (или используйте морскую соль),
  • 1⁄2 ч. л. меда (держите уровень добавленного сахара минимальным),
  • 1 1⁄2 ст. л. лимонного сока,
  • 1⁄4 ч. л. имбиря (измельчить),
  • 2 ч. л. пасты васаби (можно заменить хреном),
  • щепотка морской соли,
  • свежемолотый черный перец.

Способ приготовления:

1. Доведите воду до кипения в кастрюле. Добавьте соль и бобы эдамаме. Варите 5-6 минут, пока бобы не станут мягкими, выложите бобы из воды.

2. Добавьте лапшу в ту же кастрюлю, варите 3-4 минуты до готовности. Слейте воду.

3. Поместите высушенные водоросли вакамэ в миску с холодной водой на 5-6 минут, затем слейте воду.

4. Взбейте все ингредиенты для соуса, для полного растворения пасты васаби. Добавьте больше лимонного сока, васаби или соуса тамари.

5. Положите бобы в большую миску, добавьте водоросли, лапшу, брюссельскую капусту, салат. Залейте соусом и тщательно перемешайте. Добавьте перец по вкусу.

Напомним, специалист по питанию рассказала, что лучше добавлять в свое питание тем, кто постится: без скачков сахара и плохого самочувствия.

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