Для здоров'я щитовидної залози: нутриціолог дала простий рецепт салату з водоростей

Здоров'я щитовидної залози дуже сильно залежить від йоду, який має статус одного з найбільш дефіцитних елементів у багатьох країнах і регіонах, написала Андрєєва.

"Тому, якщо ви живете в регіоні, в грунті, якого недостатньо йоду, дуже важливо вибудувати своє харчування так, щоб у ньому на регулярній основі були йодовмісні продукти: морська риба і морепродукти, водорості", - розповіла Надя і поділилася своїм улюбленим рецептом салату з морськими водоростями.⠀

Салат з морськими водоростями для здоров'я щитовидної залози

Салат із зеленої квасолі з морськими водоростями і скляною локшиною (фото: instagram.com/happynadyaz)

Інгредієнти на 2 порції:

200 г зеленої квасолі (або бобів едамаме в стручках приблизно 100 г очищених бобів),

50 г (або 1 невеликий пакет) скляної локшини (фунчози),

2 ст. л. сушених морських водоростей вакаме,

1 шт. салат-латук або листя салату (подрібнити),

3 брюссельських капусти (дрібно нарізати).

Соус:

1 ст. л. оливкової олії,

1⁄2 ст. л. кунжутної олії,

1 ч. л. соусу тамарі (або використовуйте морську сіль),

1⁄2 ч. л. меду (тримайте рівень доданого цукру мінімальним),

1 1⁄2 ст. л. лимонного соку,

1⁄4 ч. л. імбиру (подрібнити),

2 ч. л. пасти васабі (можна замінити хріном),

щіпка морської солі,

мелений чорний перець.

Спосіб приготування:

1. Доведіть воду до кипіння в каструлі. Додайте сіль і боби едамаме. Варіть 5-6 хвилин, поки боби не стануть м'якими, викладіть боби з води.

2. Додайте локшину в ту ж каструлю, варіть 3-4 хвилини до готовності. Злийте воду.

3. Помістіть висушені водорості вакаме в миску з холодною водою на 5-6 хвилин, потім злийте воду.

4. Збийте всі інгредієнти для соусу, для повного розчинення пасти васабі. Додайте більше лимонного соку, васабі або соусу тамарі.

5. Покладіть боби у велику миску, додайте водорості, локшину, брюссельську капусту, салат. Залийте соусом і ретельно перемішайте. Додайте перець за смаком.