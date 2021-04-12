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Для здоров'я щитовидної залози: нутриціолог дала простий рецепт салату з водоростей

Автор: Lite

Щитовидна залоза - неймовірно важливий орган, який контролює наш метаболізм, роботу мозку, травлення, м'язи, кістки, репродуктивну функцію.

Про це розповіла у своєму мікроблозі в Instagram нутриціолог Надя Андрєєва.⠀

Здоров'я щитовидної залози дуже сильно залежить від йоду, який має статус одного з найбільш дефіцитних елементів у багатьох країнах і регіонах, написала Андрєєва.

"Тому, якщо ви живете в регіоні, в грунті, якого недостатньо йоду, дуже важливо вибудувати своє харчування так, щоб у ньому на регулярній основі були йодовмісні продукти: морська риба і морепродукти, водорості", - розповіла Надя і поділилася своїм улюбленим рецептом салату з морськими водоростями.⠀

Салат з морськими водоростями для здоров'я щитовидної залози

Салат із зеленої квасолі з морськими водоростями і скляною локшиною (фото: instagram.com/happynadyaz)

Інгредієнти на 2 порції:

  • 200 г зеленої квасолі (або бобів едамаме в стручках приблизно 100 г очищених бобів),
  • 50 г (або 1 невеликий пакет) скляної локшини (фунчози),
  • 2 ст. л. сушених морських водоростей вакаме,
  • 1 шт. салат-латук або листя салату (подрібнити),
  • 3 брюссельських капусти (дрібно нарізати).

Соус:

  • 1 ст. л. оливкової олії,
  • 1⁄2 ст. л. кунжутної олії,
  • 1 ч. л. соусу тамарі (або використовуйте морську сіль),
  • 1⁄2 ч. л. меду (тримайте рівень доданого цукру мінімальним),
  • 1 1⁄2 ст. л. лимонного соку,
  • 1⁄4 ч. л. імбиру (подрібнити),
  • 2 ч. л. пасти васабі (можна замінити хріном),
  • щіпка морської солі,
  • мелений чорний перець.

Спосіб приготування:

1. Доведіть воду до кипіння в каструлі. Додайте сіль і боби едамаме. Варіть 5-6 хвилин, поки боби не стануть м'якими, викладіть боби з води.

2. Додайте локшину в ту ж каструлю, варіть 3-4 хвилини до готовності. Злийте воду.

3. Помістіть висушені водорості вакаме в миску з холодною водою на 5-6 хвилин, потім злийте воду.

4. Збийте всі інгредієнти для соусу, для повного розчинення пасти васабі. Додайте більше лимонного соку, васабі або соусу тамарі.

5. Покладіть боби у велику миску, додайте водорості, локшину, брюссельську капусту, салат. Залийте соусом і ретельно перемішайте. Додайте перець за смаком.

Нагадаємо, спеціаліст з харчування розповіла, що потрібно додавати у раціон тим, хто постує: без скачків цукру та поганого самопочуття.

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