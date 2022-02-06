Для здоровья и стройной фигуры: какие продукты категорически нельзя есть на ужин

"Можно вечером семечки?", "А если хочу мяса?", "Можно творожком перекусить или выпить кефир перед сном?". Подобные вопросы задают диетологам постоянно!
Люди все больше понимают о влиянии питания на здоровье, но, к сожалению, не всегда получается его контролировать. Даже если вы придерживаетесь ПП и ЗОЖ привычек, случаются нарушения и срывы.
Нутрициолог и диетолог Анна Гоголева в своем блоге о здоровом питании назвала, какие продукты категорически нельзя выбирать на ужин.
Они нагружают поджелудочную железу и запускают механизмы гликации в организме, воспалительные процессы, инсулинрезистентность, диабет, артроз, проблемы с кожей и понижают усвояемость полезных веществ и витаминов.
Сладкие корнеплоды (морковь, горошек, свекла) вызывают ответную реакцию поджелудочной железы, создавая дополнительную нагрузку.
Придерживаясь правил питания, баланса в еде и режима питания, можно избавиться фактически от всех болезней и недугов, улучшить свое состояние, "прокачать" тело и, наконец, почувствовать прилив сил и энергии без доз кофеина и сладостей!
Раньше нутрициолог рассказала, почему появляются отеки на лице, одна из главных причин.