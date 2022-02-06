Для здоровья и стройной фигуры: какие продукты категорически нельзя есть на ужин

"Можно вечером семечки?", "А если хочу мяса?", "Можно творожком перекусить или выпить кефир перед сном?". Подобные вопросы задают диетологам постоянно!

Люди все больше понимают о влиянии питания на здоровье, но, к сожалению, не всегда получается его контролировать. Даже если вы придерживаетесь ПП и ЗОЖ привычек, случаются нарушения и срывы.

Нутрициолог и диетолог Анна Гоголева в своем блоге о здоровом питании назвала, какие продукты категорически нельзя выбирать на ужин.