Для здоров'я і стрункої фігури: які продукти категорично не можна їсти на вечерю

"Можна ввечері насіння?", "А якщо хочу м'яса?", "Можна сирком перекусити або випити кефір перед сном?". Подібні питання задають дієтологам постійно!
Люди розуміють вплив харчування на здоров'я, але, на жаль, не завжди виходить його контролювати. Навіть якщо ви дотримуєтеся корисних звичок, трапляються порушення і зриви.
Нутриціолог і дієтолог Анна Гоголєва у своєму блозі про здорове харчування назвала, які продукти категорично не можна обирати для вечері.
Вони навантажують підшлункову залозу і запускають механізми глікації в організмі, запальні процеси, інсулінрезистентність, діабет, артроз, проблеми зі шкірою і знижують засвоюваність корисних речовин і вітамінів.
Солодкі коренеплоди (морква, горошок, буряк) викликають відповідну реакцію підшлункової залози, створюючи додаткове навантаження.
Дотримуючись правил харчування, балансу в їжі і режиму харчування, можна позбутися фактично від усіх хвороб і недуг, поліпшити свій стан, "прокачати" тіло і, нарешті, відчути прилив сил і енергії без доз кофеїну і солодощів.
Раніше нутриціолог розповіла, чому з'являються набряки на обличчі, одна з головних причин.