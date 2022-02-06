Для здоров'я і стрункої фігури: які продукти категорично не можна їсти на вечерю

"Можна ввечері насіння?", "А якщо хочу м'яса?", "Можна сирком перекусити або випити кефір перед сном?". Подібні питання задають дієтологам постійно!

Люди розуміють вплив харчування на здоров'я, але, на жаль, не завжди виходить його контролювати. Навіть якщо ви дотримуєтеся корисних звичок, трапляються порушення і зриви.

Нутриціолог і дієтолог Анна Гоголєва у своєму блозі про здорове харчування назвала, які продукти категорично не можна обирати для вечері.