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Здоровый завтрак: диетолог озвучила главные правила и предложила вкусные варианты

Автор: Марина Настевич

Завтрак - это основной прием пищи и заданный старт на целый день. Если вы заботитесь о своей фигуре и здоровье, следует сделать утренний прием пищи здоровым и сбалансированным.

Врач-диетолог Юлия Костенко назвала в Instagram правила здорового завтрака и предложила несколько отличных и вкусных вариантов.

Главные правила завтрака следующие:

  • стакан теплой воды натощак.
  • полноценный прием пищи не позднее чем через час после просыпания.
  • кофе, чай или другой напиток через 40 мин после завтрака.
  • по объему еды завтрак занимает второе место (первое место занимает обед и, соответственно, третье - ужин).

Завтрак, как и каждый прием пищи должен состоять из белков, жиров и углеводов:

- белок: яйца, рыба, творог, диетическое мясо, бобовые при хорошей переносимости
- жиры: сливочное масло 82%, топленое сливочное масло, икра, печень трески, авокадо, растительные масла, оливки, орехи, семена, твердые выдержанные сыры, по типу пармезана.
- углеводы: речь идет только о сложных углеводах (это цельнозерновые крупы).

Иллюстративное фото (pexels.com)

Тем не менее, анализируйте, какой будет по плану день применительно к физической активности. Активный – добавьте порцию каши утром, неактивный – лучше обойтись.

Овощей (клетчатка) должно быть много и они не учитываются в размере порции. Зелень обязательна и она не учитывается в калораж.

РЕЗЮМЕ: завтрак должен быть преимущественно белково-жировым + клетчатка (углеводов мало).

  • Белки для фундамента и базовой конструкции.
  • Жиры для настроения, здоровья и красоты.
  • Углеводы для энергии.

Примеры правильного завтрака:

Иллюстративное фото (instagram.com/kostenko_likar)

Напомним, что ранее диетолог Альбина Комиссарова научила правильно питаться в праздники, чтобы не набрать лишнего.

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Здоровое питаниеСоветы диетолога