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Здоровий сніданок: дієтолог озвучила головні правила і запропонувала смачні варіанти

Автор: Марина Настевич

Сніданок - це основний прийом їжі і заданий старт на цілий день. Якщо ви дбаєте про свою фігуру і здоров'я, слід зробити ранковий прийом їжі здоровим і збалансованим.

Лікар-дієтолог Юлія Костенко назвала в Instagram правила здорового сніданку і запропонувала кілька відмінних і смачних варіантів.

Головні правила сніданку наступні:

  • стакан теплої води натщесерце.
  • повноцінний прийом їжі не пізніше ніж через годину після прокидання.
  • кава, чай або інший напій через 40 хв після сніданку.
  • за обсягом їжі сніданок займає друге місце (перше місце займає обід і, відповідно, третє - вечеря).

Сніданок, як і кожен прийом їжі, повинен складатися з білків, жирів і вуглеводів:

- білок: яйця, риба, сир, дієтичне м'ясо, бобові при гарній переносимості
- жири: вершкове масло 82%, топлене вершкове масло, ікра, печінка тріски, авокадо, рослинні масла, оливки, горіхи, насіння, тверді витримані сири, по типу пармезану.
- вуглеводи: мова йде тільки про складні вуглеводи (це цільнозернові крупи).

Ілюстративне фото (pexels.com)

Проте, аналізуйте, який буде за планом день стосовно фізичної активності. Активний - додайте порцію каші вранці, неактивний - краще обійтися.

Овочів (клітковина) має бути багато і вони не враховуються в розмірі порції. Зелень обов'язкова і вона не враховується в калораж.

РЕЗЮМЕ: сніданок повинен бути переважно білково-жировим + клітковина (вуглеводів мало).

  • Білки для фундаменту і базової конструкції.
  • Жири для настрою, здоров'я і краси.
  • Вуглеводи для енергії.

Приклади правильного сніданку:

Ілюстративне фото (instagram.com/kostenko_likar)

Нагадаємо, що раніше дієтолог Альбіна Комісарова навчила правильно харчуватися в свята, щоб не набрати зайвого.

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Здорове харчуванняПоради дієтолога