Здоровий сніданок: дієтолог озвучила головні правила і запропонувала смачні варіанти

Головні правила сніданку наступні:

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стакан теплої води натщесерце.

повноцінний прийом їжі не пізніше ніж через годину після прокидання.

кава, чай або інший напій через 40 хв після сніданку.

за обсягом їжі сніданок займає друге місце (перше місце займає обід і, відповідно, третє - вечеря).

Сніданок, як і кожен прийом їжі, повинен складатися з білків, жирів і вуглеводів:

- білок: яйця, риба, сир, дієтичне м'ясо, бобові при гарній переносимості

- жири: вершкове масло 82%, топлене вершкове масло, ікра, печінка тріски, авокадо, рослинні масла, оливки, горіхи, насіння, тверді витримані сири, по типу пармезану.

- вуглеводи: мова йде тільки про складні вуглеводи (це цільнозернові крупи).

Ілюстративне фото (pexels.com)

Проте, аналізуйте, який буде за планом день стосовно фізичної активності. Активний - додайте порцію каші вранці, неактивний - краще обійтися.

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Овочів (клітковина) має бути багато і вони не враховуються в розмірі порції. Зелень обов'язкова і вона не враховується в калораж.

РЕЗЮМЕ: сніданок повинен бути переважно білково-жировим + клітковина (вуглеводів мало).

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Білки для фундаменту і базової конструкції.

Жири для настрою, здоров'я і краси.

Вуглеводи для енергії.

Приклади правильного сніданку:

Ілюстративне фото (instagram.com/kostenko_likar)