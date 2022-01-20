Жидкое золото: нутрициолог рассказала, чем так полезно аюрведическое масло гхи

Масло гхи в Индии называют жидким золотом, а его пользу сложно переоценить. Этот аюрведический продукт имеет массу преимуществ.
Нутрициолог Ольга Усенко на странице в Instagram раскрыла правду о масле гхи.
Гхи — это разновидность топленого масла. В нем больше жира, чем в сливочном масле, из-за того, что из него удалены и вода, и сухие вещества молока.
Топленое масло производится путем нагревания сливочного масла, чтобы отделить жидкие и твердые части молока от жира.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Для производства 1 литра Гхи необходимо 1,7 литра сливок. Для этого должно быть переработано (отсепарировано) 28—30 литров молока. Сливки взбиваются в масло, которое в течение нескольких часов (в зависимости от количества масла, в среднем 1 ч на 1 кг) вытапливается на медленном огне.
Топленое масло было создано для предотвращения порчи масла в теплую погоду.
И активно используется в Индии, как в кулинарии, так и в косметологии и медицине.
Это масло используют для готовки, и для этого есть несколько причин:
1. Топленое масло имеет высокую температуру дымления, т.е температуру, при которой жиры становятся летучими и начинают дымиться — 250°
2. Стабильное при температурной обработке и не выделяет канцерогенов
3. Топленое масло полностью не содержит лактозы (молочного сахара) и казеина (молочного белка), в то время как сливочное масло содержит небольшое количество каждого из них. Для людей, у которых есть аллергия или чувствительность к этим молочным компонентам, лучшим выбором будет топленое масло.
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